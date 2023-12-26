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Western Sniper: Снайпер на Диком Западе (Мод, Много денег)

Western Sniper: Снайпер на Диком Западе (Мод, Много денег) 2.8.3

7
4
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
2.8.3
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
wild.west.sniper
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
4 686

Western Sniper приглашает игроков на новые испытания, где они смогут вжиться в роль профессионального снайпера. Вас ожидают различные локации и множество захватывающих квестов, которые откроются по мере вашего продвижения в игре. Спользуя свои навыки меткой стрельбы, вы будете сокрушать врагов во всех уголках матча: от покрытых лесом пространств до безжалостной степи и многоэтажных зданий в городе.


Каждый игрок сможет ощутить себя знаменитым стрелком, спрятавшись в укрытии и проявив свой мастерство и опыт. Western Sniper будет постоянно расширять свой контент в жанре FPS, сосредотачиваясь на деталях и действиях главного героя. Вы сможете полностью погрузиться в атмосферу Дикого Запада благодаря максимально реалистичным и интенсивным визуальным образам, которые передадут вам ощущение присутствия в этом безжалостном мире.


Готовьтесь к захватывающему приключению, где ваша снайперская точность и стратегическое мышление будут подвергнуты серьезным испытаниям. Поставьте свою метку на диком западе, одолевая врагов и выполнение критически важных миссий. Ваше мастерство снайпера определит исход каждого матча, а реалистичная атмосфера и непревзойденные визуальные эффекты погрузят вас в аутентичный мир Дикого Запада.


Скриншоты

Информация о модах
  • Деньги не уменьшаются, когда их тратят
  • Нет рекламы



 Теги темы: Много денег

Скачать Western Sniper: Снайпер на Диком Западе (Мод, Много денег) 2.8.3 взлом

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Скачать Western Sniper: Снайпер на Диком Западе (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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