Описание

В Backrooms RTX: Horror Game вы окажетесь в бесконечной сети пустых комнат и коридоров, где каждый уголок наполнен тревожным ощущением и неясными угрозами. Проникая в зловещие коридоры, вы столкнётесь с разнообразными сценариями, полными аномалий и опасных существ, готовых напасть в любой момент. Детализированная RTX‑графика и продуманное звуковое сопровождение создают напряжённую атмосферу, заставляя сердце биться чаще даже при простом движении. Эхо пустых стен и внезапные звуки усиливают эффект ужаса, особенно при игре в наушниках.





Механика рассудка требует собирать таблетки, чтобы противостоять искажающей реальность среде, где каждый новый проход открывает неожиданные ловушки и загадки. Локации генерируются с учётом уникальных сценариев — от заброшенных подсобок до искажённых пространств, наполненных скрытыми деталями и пугающими Обитателями Страха. Backrooms RTX: Horror Game предлагает глубоко погружающий horror‑опыт, в котором каждое решение может стать вопросом жизни и смерти.