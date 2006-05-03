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Backrooms RTX: Horror Game

Backrooms RTX: Horror Game 1.1

Погрузитесь в атмосферу зловещих коридоров и откройте тайны загадочных подсобок
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pizza Nightmares Club
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Backrooms RTX: Horror Game вы окажетесь в бесконечной сети пустых комнат и коридоров, где каждый уголок наполнен тревожным ощущением и неясными угрозами. Проникая в зловещие коридоры, вы столкнётесь с разнообразными сценариями, полными аномалий и опасных существ, готовых напасть в любой момент. Детализированная RTX‑графика и продуманное звуковое сопровождение создают напряжённую атмосферу, заставляя сердце биться чаще даже при простом движении. Эхо пустых стен и внезапные звуки усиливают эффект ужаса, особенно при игре в наушниках.


Механика рассудка требует собирать таблетки, чтобы противостоять искажающей реальность среде, где каждый новый проход открывает неожиданные ловушки и загадки. Локации генерируются с учётом уникальных сценариев — от заброшенных подсобок до искажённых пространств, наполненных скрытыми деталями и пугающими Обитателями Страха. Backrooms RTX: Horror Game предлагает глубоко погружающий horror‑опыт, в котором каждое решение может стать вопросом жизни и смерти.


Информация о модах

Полная версия

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Хорроры
 Теги темы: оригинал

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Скачать Backrooms RTX: Horror Game 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

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