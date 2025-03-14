Описание

В Survivor ChainSaw вам предстоит выживать в мире, захваченном монстрами, используя бензопилу и разнообразное оборудование, которое поможет защитить свой дом. Сражайтесь с враждебными созданиями, потушите пожары, вызванные их атаками, и отстаивайте свою территорию в этой захватывающей экшн-игре.





Покажите свое мастерство, набирайте лучшие результаты и становитесь лидером в мировом рейтинге. Каждый ваш ход и каждое принятое решение приближают вас к званию настоящего выживальщика, готового противостоять любым угрозам в Survivor ChainSaw. Удачи на поле боя!