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Survivor ChainSaw

Survivor ChainSaw 2.000

Погрузитесь в мир жестокого выживания и динамичного экшена
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Версия:
2.000
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Darie Productions
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

В Survivor ChainSaw вам предстоит выживать в мире, захваченном монстрами, используя бензопилу и разнообразное оборудование, которое поможет защитить свой дом. Сражайтесь с враждебными созданиями, потушите пожары, вызванные их атаками, и отстаивайте свою территорию в этой захватывающей экшн-игре.


Покажите свое мастерство, набирайте лучшие результаты и становитесь лидером в мировом рейтинге. Каждый ваш ход и каждое принятое решение приближают вас к званию настоящего выживальщика, готового противостоять любым угрозам в Survivor ChainSaw. Удачи на поле боя!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Survivor ChainSaw v2.000 MOD APK

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Скачать Survivor ChainSaw 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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