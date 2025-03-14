Версия:
2.000
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Darie Productions
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание
В Survivor ChainSaw вам предстоит выживать в мире, захваченном монстрами, используя бензопилу и разнообразное оборудование, которое поможет защитить свой дом. Сражайтесь с враждебными созданиями, потушите пожары, вызванные их атаками, и отстаивайте свою территорию в этой захватывающей экшн-игре.
Покажите свое мастерство, набирайте лучшие результаты и становитесь лидером в мировом рейтинге. Каждый ваш ход и каждое принятое решение приближают вас к званию настоящего выживальщика, готового противостоять любым угрозам в Survivor ChainSaw. Удачи на поле боя!
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