Reaper Adventure: Soul Keeper (Мод меню) 0.4.0
Погрузитесь в захватывающее загробное приключение
Станьте Жнецом, чья судьба выходит за рамки обыденности. В этой динамичной игре с боковой прокруткой вы, будучи сыном легендарного Мрачного Жнеца, решаете порвать с рутиной традиционного сбора душ. Вас ждет эпическое путешествие по загадочным мирам, где каждый новый уровень открывает уникальные испытания – от сражений с сенсорными монстрами до противостояния мощным боссам.
Используйте интуитивное сенсорное управление, чтобы выполнять сокрушительные комбо и стильные Soul-Dash'и. Овладейте разнообразными приемами работы с косой – от классических жатвенных взмахов до молниеносных души рывков – и разблокируйте новые атаки для победы над каждым врагом. Настройте свой неповторимый стиль, собирайте злые нити и эпические косы, чтобы стать самым крутым коллекционером душ в загробном мире. Покажите, что загробная жизнь может быть не только мрачной, но и невероятно стильной!
1. Неограниченные деньги (при активации опции деактивируйте ее как можно быстрее, если она останется долго, это приведет к отрицательным числам)
2. Неограниченная душа (при активации опции деактивируйте ее как можно быстрее, если она останется долго, это приведет к отрицательным числам)
3. Режим Бога (эта опция совместима только с armv7a, недоступна для ARMV8)
4. Автоматическая победа (недоступна для ARMV8)
5. Множитель урона 1x-1000x
6. Никакой рекламы
Примечание: активируйте опции после завершения обучения.
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