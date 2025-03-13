Описание

Станьте Жнецом, чья судьба выходит за рамки обыденности. В этой динамичной игре с боковой прокруткой вы, будучи сыном легендарного Мрачного Жнеца, решаете порвать с рутиной традиционного сбора душ. Вас ждет эпическое путешествие по загадочным мирам, где каждый новый уровень открывает уникальные испытания – от сражений с сенсорными монстрами до противостояния мощным боссам.





Используйте интуитивное сенсорное управление, чтобы выполнять сокрушительные комбо и стильные Soul-Dash'и. Овладейте разнообразными приемами работы с косой – от классических жатвенных взмахов до молниеносных души рывков – и разблокируйте новые атаки для победы над каждым врагом. Настройте свой неповторимый стиль, собирайте злые нити и эпические косы, чтобы стать самым крутым коллекционером душ в загробном мире. Покажите, что загробная жизнь может быть не только мрачной, но и невероятно стильной!