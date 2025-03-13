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Reaper Adventure: Soul Keeper (Мод меню)

Reaper Adventure: Soul Keeper (Мод меню) 0.4.0

Погрузитесь в захватывающее загробное приключение
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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 226 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
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Описание

Станьте Жнецом, чья судьба выходит за рамки обыденности. В этой динамичной игре с боковой прокруткой вы, будучи сыном легендарного Мрачного Жнеца, решаете порвать с рутиной традиционного сбора душ. Вас ждет эпическое путешествие по загадочным мирам, где каждый новый уровень открывает уникальные испытания – от сражений с сенсорными монстрами до противостояния мощным боссам.


Используйте интуитивное сенсорное управление, чтобы выполнять сокрушительные комбо и стильные Soul-Dash'и. Овладейте разнообразными приемами работы с косой – от классических жатвенных взмахов до молниеносных души рывков – и разблокируйте новые атаки для победы над каждым врагом. Настройте свой неповторимый стиль, собирайте злые нити и эпические косы, чтобы стать самым крутым коллекционером душ в загробном мире. Покажите, что загробная жизнь может быть не только мрачной, но и невероятно стильной!


Информация о модах

1. Неограниченные деньги (при активации опции деактивируйте ее как можно быстрее, если она останется долго, это приведет к отрицательным числам)

2. Неограниченная душа (при активации опции деактивируйте ее как можно быстрее, если она останется долго, это приведет к отрицательным числам)

3. Режим Бога (эта опция совместима только с armv7a, недоступна для ARMV8)

4. Автоматическая победа (недоступна для ARMV8)

5. Множитель урона 1x-1000x

6. Никакой рекламы


Примечание: активируйте опции после завершения обучения.

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 Теги темы: Мод меню

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