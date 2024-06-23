Animal Friends vs Zombies (Мод меню) 1.0.2
Постройте свою непобедимую крепость и докажите свою смелость!
Animal Friends vs Zombies приглашает вас в захватывающий зомби-апокалипсис, где каждое мгновение на вес золота. Вам предстоит складывать блоки и возводить башню, которая станет вашим единственным убежищем от волн зомби, настроенных принять вас за лакомый кусочек. Не теряйте времени – каждая секунда важна, ведь враги уже на подходе, и только ваша стратегия и смелость помогут выжить!
Сначала вы начинаете с малых возможностей, но, побеждая зомби и собирая необходимые ресурсы, постепенно превращаете свою башню в настоящий форт, достойный статуса командира. Обновляйте и оснащивайте её мощным оружием, совершенствуйте защиту и будьте готовы дать отпор любой угрозе. Animal Friends vs Zombies – это динамичная стратегия, где ваша тактика и скорость реакции определяют, сможете ли вы устоять в этом хаосе и стать истинным лидером в мире, где каждый день – борьба за жизнь.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель скорости атаки
- Золотой множитель
- Множитель драгоценных камней
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