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Animal Friends vs Zombies (Мод меню)

Animal Friends vs Zombies (Мод меню) 1.0.2

Постройте свою непобедимую крепость и докажите свою смелость!
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BigPictureTeam
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Animal Friends vs Zombies приглашает вас в захватывающий зомби-апокалипсис, где каждое мгновение на вес золота. Вам предстоит складывать блоки и возводить башню, которая станет вашим единственным убежищем от волн зомби, настроенных принять вас за лакомый кусочек. Не теряйте времени – каждая секунда важна, ведь враги уже на подходе, и только ваша стратегия и смелость помогут выжить!


Сначала вы начинаете с малых возможностей, но, побеждая зомби и собирая необходимые ресурсы, постепенно превращаете свою башню в настоящий форт, достойный статуса командира. Обновляйте и оснащивайте её мощным оружием, совершенствуйте защиту и будьте готовы дать отпор любой угрозе. Animal Friends vs Zombies – это динамичная стратегия, где ваша тактика и скорость реакции определяют, сможете ли вы устоять в этом хаосе и стать истинным лидером в мире, где каждый день – борьба за жизнь.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель скорости атаки
  • Золотой множитель
  • Множитель драгоценных камней
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Animal Friends vs Zombies (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Animal Friends vs Zombies (Мод меню) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

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