Описание

Blasphemous переносит вас в земли Квстодии, изувеченные проклятием, известным как Чудо. В роли Кающегося, единственного выжившего в кровавой бойне «Безмолвное горе», вы оказываетесь в цикле вечной смерти и возрождения. Ваша цель — раскрыть источник мучений и освободить мир от ужасающей судьбы.





Исследуйте кошмарный, переполненный религиозными искажениями мир, полный скрытых секретов. Применяйте разрушительные комбо, чтобы бороться с ордами гротескных монстров и гигантских боссов. Найденные реликвии, молитвы и бусины четок дадут вам силу и поддержку небесных сил, необходимые для выживания в этом суровом испытании. Blasphemous — это история о страданиях, искуплении и безграничной решимости.