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Blasphemous (Полная версия)

Blasphemous 1.5.0

Много денег

Погрузитесь в мрачный мир мучений и искупления
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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
The Game Kitchen
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 866 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 393
Скриншоты
Описание

Blasphemous переносит вас в земли Квстодии, изувеченные проклятием, известным как Чудо. В роли Кающегося, единственного выжившего в кровавой бойне «Безмолвное горе», вы оказываетесь в цикле вечной смерти и возрождения. Ваша цель — раскрыть источник мучений и освободить мир от ужасающей судьбы.


Исследуйте кошмарный, переполненный религиозными искажениями мир, полный скрытых секретов. Применяйте разрушительные комбо, чтобы бороться с ордами гротескных монстров и гигантских боссов. Найденные реликвии, молитвы и бусины четок дадут вам силу и поддержку небесных сил, необходимые для выживания в этом суровом испытании. Blasphemous — это история о страданиях, искуплении и безграничной решимости.


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Много денег

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