Описание

Dino Squad: Dinosaur Shooter — это динамичный многопользовательский PvP-шутер, где динозавры становятся вашими боевыми союзниками. Оседлайте юркого велоцираптора, мощного трицератопса или устрашающего тираннозавра, установите на их спины пулемёты и отправляйтесь в эпические сражения. Каждая битва — это вызов вашему мастерству, ведь только сильнейшие выживут в разнообразных условиях на шести масштабных картах.





Создайте собственный парк юрского периода, улучшайте оружие и броню, обучайте своих динозавров и демонстрируйте их мощь всему миру. Dino Squad предлагает захватывающую графику, 17 уникальных динозавров и насыщенный геймплей, где тактика и скорость решают всё. Готовы ли вы стать лучшим дрессировщиком и доказать свою силу? Присоединяйтесь к битве и покажите, на что способны!