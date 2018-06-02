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Dino Squad: Dinosaur Shooter (Мод меню)

Dino Squad: Dinosaur Shooter (Мод меню) 0.26.3

Динозавры возвращаются — и готовы к бою!
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Версия:
0.26.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MY.GAMES B.V.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 722 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
276
Скриншоты
Описание

Dino Squad: Dinosaur Shooter — это динамичный многопользовательский PvP-шутер, где динозавры становятся вашими боевыми союзниками. Оседлайте юркого велоцираптора, мощного трицератопса или устрашающего тираннозавра, установите на их спины пулемёты и отправляйтесь в эпические сражения. Каждая битва — это вызов вашему мастерству, ведь только сильнейшие выживут в разнообразных условиях на шести масштабных картах.


Создайте собственный парк юрского периода, улучшайте оружие и броню, обучайте своих динозавров и демонстрируйте их мощь всему миру. Dino Squad предлагает захватывающую графику, 17 уникальных динозавров и насыщенный геймплей, где тактика и скорость решают всё. Готовы ли вы стать лучшим дрессировщиком и доказать свою силу? Присоединяйтесь к битве и покажите, на что способны!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dino Squad: Dinosaur Shooter (Мод меню) v0.26.3 MOD APK

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Скачать Dino Squad: Dinosaur Shooter (Мод меню) 722 Мб Ссылка 2 722 Мб

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