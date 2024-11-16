Описание

The Wrong Way — психологический хоррор, погружающий вас в мрачное путешествие одинокого водителя, потерявшегося на пустынной дороге. Когда ночь становится всё темнее, а лабиринт дорог превращается в бесконечную ловушку, чувство беспокойства перерастает в отчаяние. Внезапно перед героем вырастают ворота, ведущие в заброшенную больницу, чья атмосфера пропитана упадком и тайной.





Внутри ждёт лабиринт коридоров, пугающих звуков и загадочных посланий, которые становятся единственной надеждой на выживание. В каждой комнате скрыты зловещие тайны, а каждая тень способна пробудить первобытный страх. The Wrong Way предлагает уникальную комбинацию напряжённой атмосферы, психологического давления и пугающих открытий, бросающих вызов вашим нервам.