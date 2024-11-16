android-1.ru / Игры / Экшен / The Wrong Way (Мод, Без рекламы)
The Wrong Way (Мод, Без рекламы)

The Wrong Way (Мод, Без рекламы) 14

Путешествие в бездну страха и неизвестности
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
14
Требования:
Android 12
Разработчик:
Moonprozz
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 430 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31
Скриншоты
Описание

The Wrong Way — психологический хоррор, погружающий вас в мрачное путешествие одинокого водителя, потерявшегося на пустынной дороге. Когда ночь становится всё темнее, а лабиринт дорог превращается в бесконечную ловушку, чувство беспокойства перерастает в отчаяние. Внезапно перед героем вырастают ворота, ведущие в заброшенную больницу, чья атмосфера пропитана упадком и тайной.


Внутри ждёт лабиринт коридоров, пугающих звуков и загадочных посланий, которые становятся единственной надеждой на выживание. В каждой комнате скрыты зловещие тайны, а каждая тень способна пробудить первобытный страх. The Wrong Way предлагает уникальную комбинацию напряжённой атмосферы, психологического давления и пугающих открытий, бросающих вызов вашим нервам.


Информация о модах

Заряд батареи не уменьшается

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Wrong Way (Мод, Без рекламы) v14 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать The Wrong Way (Мод, Без рекламы) 430 Мб Ссылка 2 430 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Crunchyroll: Eternights (Мод меню)
Crunchyroll: Eternights (Мод меню)
Version: 1.0.1
Zombie Age 3 Premium: Survival (Мод, Много денег)
Zombie Age 3 Premium: Survival (Мод, Много денег)
Version: 1.2.4
Loot Heroes: Fantasy RPG Games (Мод Меню)
Loot Heroes: Fantasy RPG Games (Мод Меню)
Version: 1.0.2.3413
ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)
ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)
Version: 1.18
Monkey King: To The West (Мод меню)
Monkey King: To The West (Мод меню)
Version: 0.1.9
Dungeon&Chef (Мод меню)
Dungeon&Chef (Мод меню)
Version: 1.1.28
Dead Ahead: Игра против зомби (Мод, Много денег)
Dead Ahead: Игра против зомби (Мод, Много денег)
Version: 1.3.0
SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы)
SCHOOLBOY RUNAWAY - СТЭЛС (Мод, Без рекламы)
Version: 0.418

Отзывы о The Wrong Way (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив