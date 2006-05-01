Dungeon&Chef (Мод меню) 1.1.28
Охота на монстров и кулинарные эксперименты в одном приключении
Версия:
1.1.28
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CrazyDia
Обновлено:
Вчера, 12:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание
Dungeon&Chef объединяет мир приключений и кулинарного искусства, превращая охоту на монстров в кулинарное вдохновение. Вас ждёт фантастическое путешествие, где вы будете исследовать подземелья, охотиться на слизи, скелетов и орков, чтобы приготовить из них уникальные блюда — от сытного супа до оригинальных рецептов из рысаков.
Интуитивное управление и разнообразие тем подземелий делают игру доступной и увлекательной для всех. Создавайте кулинарные шедевры, исследуйте опасные локации и станьте лучшим шефом в волшебном мире Dungeon&Chef!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
Показать полностью
Скачать Dungeon&Chef (Мод меню) v1.1.28 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer