Описание

Dungeon&Chef объединяет мир приключений и кулинарного искусства, превращая охоту на монстров в кулинарное вдохновение. Вас ждёт фантастическое путешествие, где вы будете исследовать подземелья, охотиться на слизи, скелетов и орков, чтобы приготовить из них уникальные блюда — от сытного супа до оригинальных рецептов из рысаков.





Интуитивное управление и разнообразие тем подземелий делают игру доступной и увлекательной для всех. Создавайте кулинарные шедевры, исследуйте опасные локации и станьте лучшим шефом в волшебном мире Dungeon&Chef!