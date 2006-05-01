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Dungeon&Chef (Мод меню)

Dungeon&Chef (Мод меню) 1.1.28

Охота на монстров и кулинарные эксперименты в одном приключении
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Версия:
1.1.28
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CrazyDia
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Dungeon&Chef объединяет мир приключений и кулинарного искусства, превращая охоту на монстров в кулинарное вдохновение. Вас ждёт фантастическое путешествие, где вы будете исследовать подземелья, охотиться на слизи, скелетов и орков, чтобы приготовить из них уникальные блюда — от сытного супа до оригинальных рецептов из рысаков.


Интуитивное управление и разнообразие тем подземелий делают игру доступной и увлекательной для всех. Создавайте кулинарные шедевры, исследуйте опасные локации и станьте лучшим шефом в волшебном мире Dungeon&Chef!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dungeon&Chef (Мод меню) v1.1.28 MOD APK

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Скачать Dungeon&Chef (Мод меню) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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