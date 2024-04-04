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Gaia Survivor (Мод меню)

Gaia Survivor (Мод меню) 1.0.21

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Reggae True Love
Версия:
1.0.21
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.cdtg.gaia.survivor
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
215

Gaia Survivor — это комплексный симулятор выживания с элементами построения мира, который обещает игрокам не только испытание их навыков выживания, но и возможность креативно подойти к построению собственной среды обитания. Эта игра идеально сочетает в себе динамический ролевой геймплей с богатыми возможностями стратегического планирования, предоставляя игрокам широкие горизонты для исследования и модификации.


В "Gaia Survivor" каждый новый игровой мир уникален благодаря процедурно-генерируемым картам. Игроки оказываются на разнообразных ландшафтах - от заснеженных тундр до пышных тропических джунглей, где каждая среда предлагает свои вызовы и ресурсы для выживания. Вы будете собирать ресурсы, строить убежища, создавать инструменты и оружие, а также защищаться от многочисленных опасностей, включая погодные условия и хищных существ.


Геймплей обогащен сложной системой крафтинга, которая требует от игроков не только собирательства, но и глубокого понимания свойств материалов и их наилучших комбинаций для создания более сложных и эффективных инструментов и структур. Кроме того, игра включает элементы RPG, такие как развитие навыков персонажа, выполнение квестов от найденных NPC или через исследования, что добавляет дополнительные слои стратегии и развития.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Всегда критично
  • Неограниченный бриллиант
 Теги темы: Мод меню

Скачать Gaia Survivor (Мод меню) 1.0.21 взлом

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Скачать Gaia Survivor (Мод меню)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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