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Darkstar - Idle RPG (Мод меню)

Darkstar - Idle RPG (Мод меню) 0.5.2

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FUN STAY
Версия:
0.5.2
Категория:
Экшен / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 240 Мб
id приложения:
com.funstay.android.global.idlerpgv1
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
233

Darkstar - Idle RPG — это интригующий и визуально привлекательный ролевой проект с элементами экшена, который забирает игроков в далекое космическое будущее. В этом мире, где пространство и время переплетаются в одном флоте космических кораблей, игроки получают шанс бросить вызов многочисленным врагам, управляя своим собственным кораблем, который является центром игрового процесса.


Прокачка и улучшение космического корабля — ключевые аспекты в "Darkstar - Idle RPG". Игрокам предстоит собирать ресурсы и специальные элементы, которые можно получить в битвах с врагами или как награды за выполнение сложных испытаний. Эти ресурсы необходимы для улучшения боевых и технических характеристик корабля, что позволяет эффективнее справляться с противниками и дальше продвигаться в игре.


Игровой процесс насыщен разнообразными событиями и активным участием игроков в космических баталиях, что делает каждую сессию уникально увлекательной. Благодаря идл-механике, игра предлагает возможность непрерывного развития даже в отсутствие пользователя, что идеально подходит для фанатов жанра, предпочитающих динамичный и в то же время доступный игровой процесс. "Darkstar - Idle RPG" станет настоящей находкой для любителей космических приключений и не только, предлагая бесконечные часы развлечения в постоянно расширяющемся космическом пространстве.


Скриншоты

Информация о модах
  • Навыки без перезарядки
  • Скорость игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Darkstar - Idle RPG (Мод меню) 0.5.2 взлом

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Скачать Darkstar - Idle RPG (Мод меню)
240 Мб
Ссылка 2
240 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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