Описание

Apex Girls - Стелларис — это увлекательная стратегическая игра, где игроки вступают в роль командира, объединяющего под своим началом группу необычайно мощных воительниц, известных как Стелларис. Эти девушки обладают звездными ядрами, предоставляющими им уникальные и мощные способности, превосходящие обычных людей, и делающими их достаточно сильными для борьбы с Руинными Мехинас — таинственными машинами, угрожающими самому существованию человеческой цивилизации.





Игра сочетает элементы RPG и стратегии, предлагая игрокам не только управлять и развивать свою команду Стелларис, но и принимать стратегические решения, которые будут иметь долгосрочные последствия для их успеха в борьбе против Руин Мехинас. Каждая из девушек-Стелларис обладает индивидуальными навыками и способностями, а также эксклюзивным вооружением, которое может быть пробуждено благодаря различным событиям в игре.





В качестве командира, игроки будут сталкиваться с задачей ведения своей команды через множество испытаний, сражаясь с мощными врагами и защищая человечество от наступающей тьмы. Игра предлагает глубокий сюжет, полный драмы и героизма, где каждое решение и каждая битва могут изменить ход истории.