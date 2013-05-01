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Apex Girls (Мод Меню)

Apex Girls (Мод Меню) 4.1.106

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Версия:
4.1.106
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Neorigin Games Publishing
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
106
Скриншоты
Описание

Apex Girls - Стелларис — это увлекательная стратегическая игра, где игроки вступают в роль командира, объединяющего под своим началом группу необычайно мощных воительниц, известных как Стелларис. Эти девушки обладают звездными ядрами, предоставляющими им уникальные и мощные способности, превосходящие обычных людей, и делающими их достаточно сильными для борьбы с Руинными Мехинас — таинственными машинами, угрожающими самому существованию человеческой цивилизации.


Игра сочетает элементы RPG и стратегии, предлагая игрокам не только управлять и развивать свою команду Стелларис, но и принимать стратегические решения, которые будут иметь долгосрочные последствия для их успеха в борьбе против Руин Мехинас. Каждая из девушек-Стелларис обладает индивидуальными навыками и способностями, а также эксклюзивным вооружением, которое может быть пробуждено благодаря различным событиям в игре.


В качестве командира, игроки будут сталкиваться с задачей ведения своей команды через множество испытаний, сражаясь с мощными врагами и защищая человечество от наступающей тьмы. Игра предлагает глубокий сюжет, полный драмы и героизма, где каждое решение и каждая битва могут изменить ход истории.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Глобальный множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Apex Girls (Мод Меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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