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RPG Asdivine Saga (Мод Меню)

RPG Asdivine Saga (Мод Меню) 1.1.4g

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Версия:
1.1.4g
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54
Скриншоты
Описание

Pilgrim Saga — это традиционная ролевая игра, в которой вы сможете насладиться динамичными сражениями. Важная битва — это простота использования навыка, просто нажав кнопку навыка. Однако каждая техника имеет свои особенности, такие как атаки, заставляющие врага парить в воздухе, противовоздушные атаки, снаряды и т. д., и их необходимо использовать правильно в зависимости от ситуации, что делает их очень стратегическими.


Хотя это и просто, вы можете насладиться боевыми действиями и полноценной стратегией! Не только боевая система, но и история на первый взгляд выглядит ортодоксальной, но она полна шуток и заставляет смеяться, и это работа, которая будет развлекать вас на протяжении всей игры.


Информация о модах

Меню

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 Теги темы: Мод меню

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