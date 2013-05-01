Описание

Pilgrim Saga — это традиционная ролевая игра, в которой вы сможете насладиться динамичными сражениями. Важная битва — это простота использования навыка, просто нажав кнопку навыка. Однако каждая техника имеет свои особенности, такие как атаки, заставляющие врага парить в воздухе, противовоздушные атаки, снаряды и т. д., и их необходимо использовать правильно в зависимости от ситуации, что делает их очень стратегическими.





Хотя это и просто, вы можете насладиться боевыми действиями и полноценной стратегией! Не только боевая система, но и история на первый взгляд выглядит ортодоксальной, но она полна шуток и заставляет смеяться, и это работа, которая будет развлекать вас на протяжении всей игры.