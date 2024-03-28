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Yggdra Chronicle by Bonfire (Мод меню)

Yggdra Chronicle by Bonfire (Мод меню) 1.0.4

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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bonfire Gathering
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
124

Yggdra Chronicle приглашает вас на встречу с мифами и легендами в мире, где валькирии ведут вас через эпические сражения и величественные приключения. Вдохновленная богатым наследием скандинавской мифологии, эта игра переносит игроков в эпоху, когда небесные существа не были просто частью сказаний, а сосуществовали с мирами людей и богов.


"Yggdra Chronicle" — это не просто игра; это путешествие в прошлое, где каждый ход и решение влияют на исход битв и будущее вашего народа. Вас ждут захватывающие поединки и стратегические сражения, где мудрость и мужество являются ключами к успеху. Используйте уникальные способности ваших валькирий, чтобы противостоять испытаниям и доказать свою храбрость перед лицом невероятных препятствий.


Игра оживляет эпические и мифологические сказания благодаря современной анимации и искусству аниме, делая персонажей не просто героями истории, а живыми существами с их собственными историями, мечтами и страхами. Этот визуальный стиль добавляет игре особенную атмосферу и делает каждое приключение незабываемым.


Скриншоты

Информация о модах

  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
 Теги темы: Мод меню

Скачать Yggdra Chronicle by Bonfire (Мод меню) 1.0.4 взлом

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Скачать Yggdra Chronicle by Bonfire (Мод меню) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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