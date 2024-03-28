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On the Run: Rogue Heroes (Мод, Без рекламы)

On the Run: Rogue Heroes (Мод, Без рекламы) 1.0.9

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Версия:
1.0.9
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 7 Мб
id приложения:
com.choiceofgames.ontherun
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
42

Если длинный роман на бумаге кажется слишком дорогостоящим, то что если я скажу вам, что можно читать романы прямо на своем мобильном устройстве? Вот где On the Run: Rogue Heroes приходит на помощь. Это увлекательный роман, главная тема которого связана с тайнами военных сил. В конечном итоге, вопрос о том, какие тайны скрываются за военной гарнизоном и как они влияют на вас, ваших друзей и вашу семью, станет ключевым.


Одной из самых привлекательных особенностей этой игры является ее ролевой характер. В противоположность традиционному чтению романов, где читатель ограничен лишь ролями персонажей и сюжетом, в On the Run: Rogue Heroes у вас есть возможность принимать решения, которые формируют ход сюжета. Игроки могут наслаждаться широким спектром выбора, включая выбор пола своего персонажа и другие ключевые моменты в развитии истории.


Скриншоты

Информация о модах

1. Разблокированы истории

2. Разблокирована реклама без рекламы

3. Повышенная статистика (бравада, остроумие…) 

 Теги темы: Без рекламы

Скачать On the Run: Rogue Heroes (Мод, Без рекламы) 1.0.9 взлом

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Скачать On the Run: Rogue Heroes (Мод, Без рекламы)
7 Мб
Ссылка 2
7 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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