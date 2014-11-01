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Legend of Grandpa : Idle RPG (Мод меню)

Legend of Grandpa : Idle RPG (Мод меню) 2.4.4

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Версия:
2.4.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dev SG
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
329
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Legend of Grandpa: Idle RPG - увлекательный проект с невероятным главным героем и захватывающим игровым процессом. В этой игре вас ждут приключения в компании незаурядного дедушки, который, несмотря на свой преклонный возраст и ряд физических недостатков, всегда мечтал стать великим волшебником.


В роли дедушки вам предстоит исследовать мир, сражаться с монстрами и боссами, собирать золото, находить крутые артефакты и, конечно же, достичь статуса лучшего из лучших. Несмотря на ревматизм и плохое зрение, ваш персонаж не собирается сдаваться, и его ждут невероятные приключения.


Информация о модах
  • Множитель урона
  • Множитель золота
  • Множитель бриллиантов
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Legend of Grandpa : Idle RPG (Мод меню) v2.4.4 MOD APK

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Скачать Legend of Grandpa : Idle RPG (Мод меню) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

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