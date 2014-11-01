Описание

Добро пожаловать в Legend of Grandpa: Idle RPG - увлекательный проект с невероятным главным героем и захватывающим игровым процессом. В этой игре вас ждут приключения в компании незаурядного дедушки, который, несмотря на свой преклонный возраст и ряд физических недостатков, всегда мечтал стать великим волшебником.





В роли дедушки вам предстоит исследовать мир, сражаться с монстрами и боссами, собирать золото, находить крутые артефакты и, конечно же, достичь статуса лучшего из лучших. Несмотря на ревматизм и плохое зрение, ваш персонаж не собирается сдаваться, и его ждут невероятные приключения.