Infinity Saga X : Classic RPG (Мод, Много денег) 1.1.036
Версия:
1.1.036
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
XQ GAMES CO., LTD
Обновлено:
Сегодня, 14:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 575 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
191
Infinity Saga X: Classic RPG - это захватывающая ролевая игра, где игрокам предстоит взять на себя роль героев, обладающих могущественными силами и носивших ослепительные золотые доспехи. Ставки в игре высоки, а ходы героев наполнены яркостью и впечатляющей эстетикой, заставляющей игроков восхищаться.
Этот проект идеально подойдет как мальчикам, так и девочкам, так как как мужские, так и женские персонажи обладают невероятной красотой и внешним видом. Их наряды и атрибуты вызывают у игроков волнение и энтузиазм.
Основные особенности игры: уникальный игровой процесс классических ролевых игр, яростные сражения с использованием навыков полета, продвинутая технология, ностальгия и радость.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
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