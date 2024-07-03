Ragnarok Origin: ROO (Мод, Множитель скорости) 7.3.2
Версия:
7.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Gravity Game Vision
Обновлено:
Сегодня, 20:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Ragnarok Origin: ROO обещает уникальный и захватывающий мир, наполненный разнообразными приключениями и возможностями для игроков. С масштабными землями, легендарными королевствами и подземельями, эта игра обещает предоставить игрокам бесконечные возможности для исследования.
Одним из уникальных аспектов игры является наличие множества домашних животных и друзей, которые помогут игрокам в их приключениях. Это добавляет новые элементы стратегии и взаимодействия в игровой процесс, позволяя игрокам создавать свои собственные команды и сражаться вместе с союзниками.
Информация о модах
Множитель скорости
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