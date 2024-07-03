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Ragnarok Origin Global (Мод Меню)

Ragnarok Origin Global (Мод Меню) 6.4.2

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Версия:
6.4.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Gravity Game Hub PTE. LTD.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36

Ragnarok Origin Global - это игра, предлагающая игрокам захватывающее фэнтезийное путешествие, где они могут начать свои приключения в мире, который так полюбился поклонникам классической RO. Основываясь на предыдущей платформе, она предоставляет еще больше возможностей для погружения в огромный фэнтезийный мир, где ждут невероятные испытания.


Для успешного старта в Ragnarok Origin Global игрокам нужно создать подходящего персонажа, который будет их сопровождать на протяжении всего игрового пути. Игра предлагает широкие возможности настройки внешнего вида персонажа, позволяя игрокам выразить свою индивидуальность. Более того, игроки могут быть уверены, что персонаж будет развиваться и улучшаться по мере продвижения в игре, что добавляет аспекта прогресса и разнообразия в игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости передвижения
 Теги темы: Мод меню

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Скачать Ragnarok Origin Global (Мод Меню) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

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