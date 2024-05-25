Fortias Saga: Action Adventure (Мод Меню) 1.0.37
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONDI
Версия:
1.0.37
Обновлено:
Вчера, 22:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 215 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
714
Fortias Saga: Action Adventure - Событие, зафиксированное в календаре Эраделя в 730-м году, изменило ход истории человечества. Вторжение инопланетной корпорации привело к разгару войны, в результате которой мир был погружен во тьму. Теперь на плечи игроков ложится ответственность спасти мир от этой угрозы.
В этом мире, воплощенном с использованием пиксельной графики, игроки будут исследовать темные просторы, наполненные опасностями и тайнами. Визуальный стиль, напоминающий классические ролевые игры, оживлен современными технологиями разрешения и анимации, что делает игровой мир более ярким, детализированным и увлекательным для игроков.
Информация о модах
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим бога
Заморозить врага
Неограниченная валюта
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