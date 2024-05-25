Fortias Saga: Action Adventure - Событие, зафиксированное в календаре Эраделя в 730-м году, изменило ход истории человечества. Вторжение инопланетной корпорации привело к разгару войны, в результате которой мир был погружен во тьму. Теперь на плечи игроков ложится ответственность спасти мир от этой угрозы.





В этом мире, воплощенном с использованием пиксельной графики, игроки будут исследовать темные просторы, наполненные опасностями и тайнами. Визуальный стиль, напоминающий классические ролевые игры, оживлен современными технологиями разрешения и анимации, что делает игровой мир более ярким, детализированным и увлекательным для игроков.