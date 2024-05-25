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Fortias Saga: Action Adventure (Мод Меню)

Fortias Saga: Action Adventure (Мод Меню) 1.0.37

3
1
Скачать (215 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONDI
Версия:
1.0.37
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 215 Мб
id приложения:
com.ondi.fortias.saga
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
1
Просмотров:
714

Fortias Saga: Action Adventure - Событие, зафиксированное в календаре Эраделя в 730-м году, изменило ход истории человечества. Вторжение инопланетной корпорации привело к разгару войны, в результате которой мир был погружен во тьму. Теперь на плечи игроков ложится ответственность спасти мир от этой угрозы.


В этом мире, воплощенном с использованием пиксельной графики, игроки будут исследовать темные просторы, наполненные опасностями и тайнами. Визуальный стиль, напоминающий классические ролевые игры, оживлен современными технологиями разрешения и анимации, что делает игровой мир более ярким, детализированным и увлекательным для игроков.


Скриншоты

Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим бога

Заморозить врага

Неограниченная валюта

 Теги темы: Мод меню

Скачать Fortias Saga: Action Adventure (Мод Меню) 1.0.37 взлом

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Скачать Fortias Saga: Action Adventure (Мод Меню)
215 Мб
Ссылка 2
215 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Fortias Saga: Action Adventure (Мод Меню)


Комментарии (1)
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Tupac Shakur
Tupac Shakur 12 апреля 2024 09:08
Это старая версия, надо обновить...
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