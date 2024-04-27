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Endless Heroes (Мод, Режим бога)

Endless Heroes (Мод, Режим бога) 2.0.2

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Buff Studio Co., Ltd.
Версия:
2.0.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
id приложения:
com.buffstudio.endless.heroes.idle.rpg
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
73

Endless Heroes — это неистовый мир, где мечники, маги и монстры сосуществуют в постоянной борьбе и хаосе. В этом мире военные конфликты неизбежны, и каждый день приносит новые испытания и опасности. Игрокам предстоит стать лидерами групп наемников, готовых сражаться за добычу, славу и выживание.


В этом захватывающем фантастическом мире даже мечты о мире и покое кажутся недостижимыми. Войны вспыхивают постоянно, и игрокам приходится быть готовыми к непрерывным испытаниям. Однако именно в этих приключениях игроки находят возможность узнать о мире больше, открывая новые секреты, встречая различные существа и обнаруживая мифическое оружие. В Авалонии каждый уголок скрывает в себе потенциальное приключение и опасность, а игроки могут стать его частью, исследуя его во всех его проявлениях.


Скриншоты

Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим бога

Заморозить врага

Более высокая скорость перемещения

Нет перезарядки навыков

Валюта всегда увеличивается

 Теги темы: Режим бога

Скачать Endless Heroes (Мод, Режим бога) 2.0.2 взлом

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Скачать Endless Heroes (Мод, Режим бога) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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