Endless Heroes (Мод, Режим бога) 2.0.2
Endless Heroes — это неистовый мир, где мечники, маги и монстры сосуществуют в постоянной борьбе и хаосе. В этом мире военные конфликты неизбежны, и каждый день приносит новые испытания и опасности. Игрокам предстоит стать лидерами групп наемников, готовых сражаться за добычу, славу и выживание.
В этом захватывающем фантастическом мире даже мечты о мире и покое кажутся недостижимыми. Войны вспыхивают постоянно, и игрокам приходится быть готовыми к непрерывным испытаниям. Однако именно в этих приключениях игроки находят возможность узнать о мире больше, открывая новые секреты, встречая различные существа и обнаруживая мифическое оружие. В Авалонии каждый уголок скрывает в себе потенциальное приключение и опасность, а игроки могут стать его частью, исследуя его во всех его проявлениях.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим бога
Заморозить врага
Более высокая скорость перемещения
Нет перезарядки навыков
Валюта всегда увеличивается
Скачать Endless Heroes (Мод, Режим бога) 2.0.2 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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