Endless Heroes — это неистовый мир, где мечники, маги и монстры сосуществуют в постоянной борьбе и хаосе. В этом мире военные конфликты неизбежны, и каждый день приносит новые испытания и опасности. Игрокам предстоит стать лидерами групп наемников, готовых сражаться за добычу, славу и выживание.





В этом захватывающем фантастическом мире даже мечты о мире и покое кажутся недостижимыми. Войны вспыхивают постоянно, и игрокам приходится быть готовыми к непрерывным испытаниям. Однако именно в этих приключениях игроки находят возможность узнать о мире больше, открывая новые секреты, встречая различные существа и обнаруживая мифическое оружие. В Авалонии каждый уголок скрывает в себе потенциальное приключение и опасность, а игроки могут стать его частью, исследуя его во всех его проявлениях.