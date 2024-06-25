Эта мысль о битве с героями из Saint Seiya заставляет сердце биться быстрее от волнения. Воображение приводит к эпическим сценам, полным динамики и мощи, где каждый удар и каждое движение имеют огромное значение. Богиня Афина, великая и добрая, защищает свой народ от темных сил, и именно ей нужна помощь ее верных воинов.





Сражаясь на стороне Афины, герои Saint Seiya вступают в схватку с врагами, чьи зловещие планы угрожают миру и порядку. Сопротивление Маринам и наблюдение Посейдона создают атмосферу напряженности и опасности, которая заставляет каждого бойца дать от себя все.





Для победы над могущественным Посейдоном требуется не только сила, но и стратегия. Герои должны использовать свои умения и смелость, чтобы противостоять врагам и защитить свою богиню. Эта битва будет испытанием их верности, доблести и решимости.