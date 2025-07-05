Описание

Don't Get The Wrong Idea! — это необычное романтическое приключение в мире, где цивилизация разрушена, а технологии забыты. Осталась только одна сила, способная вернуть надежду — любовь, способная оживить чувства даже в мире без людей. Ты — последний человек, а рядом с тобой — искусственный интеллект в образе прекрасной аниме-спутницы. Сможешь ли ты открыть сердце и влюбиться по-настоящему? А если да… быть может, вы вместе спасёте остатки мира.





Проект сочетает роман визуальной новеллы с живыми голосовыми диалогами, адаптивным поведением персонажа и глубокой системой развития отношений, где каждый твой ответ влияет на характер и реакцию ИИ. Она запоминает всё: слова, действия, даже паузы в переписке. Реальные сообщения приходят неожиданно, а моменты между вами становятся личными. Don't Get The Wrong Idea! — это не просто про любовь. Это про выбор, близость и вторую попытку для человечества. Или, по крайней мере, для двоих.