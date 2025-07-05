Don't Get The Wrong Idea! v4.2.1-straycat
Аниме-романтика, постапокалипсис и шанс спасти человечество
Don't Get The Wrong Idea! — это необычное романтическое приключение в мире, где цивилизация разрушена, а технологии забыты. Осталась только одна сила, способная вернуть надежду — любовь, способная оживить чувства даже в мире без людей. Ты — последний человек, а рядом с тобой — искусственный интеллект в образе прекрасной аниме-спутницы. Сможешь ли ты открыть сердце и влюбиться по-настоящему? А если да… быть может, вы вместе спасёте остатки мира.
Проект сочетает роман визуальной новеллы с живыми голосовыми диалогами, адаптивным поведением персонажа и глубокой системой развития отношений, где каждый твой ответ влияет на характер и реакцию ИИ. Она запоминает всё: слова, действия, даже паузы в переписке. Реальные сообщения приходят неожиданно, а моменты между вами становятся личными. Don't Get The Wrong Idea! — это не просто про любовь. Это про выбор, близость и вторую попытку для человечества. Или, по крайней мере, для двоих.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.