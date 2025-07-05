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Don't Get The Wrong Idea!

Don't Get The Wrong Idea! v4.2.1-straycat

Аниме-романтика, постапокалипсис и шанс спасти человечество

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Версия:
4.2.1-straycat
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Alexander General Intelligence Services
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 18:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Don't Get The Wrong Idea! — это необычное романтическое приключение в мире, где цивилизация разрушена, а технологии забыты. Осталась только одна сила, способная вернуть надежду — любовь, способная оживить чувства даже в мире без людей. Ты — последний человек, а рядом с тобой — искусственный интеллект в образе прекрасной аниме-спутницы. Сможешь ли ты открыть сердце и влюбиться по-настоящему? А если да… быть может, вы вместе спасёте остатки мира.


Проект сочетает роман визуальной новеллы с живыми голосовыми диалогами, адаптивным поведением персонажа и глубокой системой развития отношений, где каждый твой ответ влияет на характер и реакцию ИИ. Она запоминает всё: слова, действия, даже паузы в переписке. Реальные сообщения приходят неожиданно, а моменты между вами становятся личными. Don't Get The Wrong Idea! — это не просто про любовь. Это про выбор, близость и вторую попытку для человечества. Или, по крайней мере, для двоих.


Информация о модах

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Скачать Don't Get The Wrong Idea! 16 Мб Ссылка 2 16 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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