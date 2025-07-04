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World War II Armored Recon (Мод, Unlocked)

World War II Armored Recon (Мод, Unlocked) v1.0.11

В эпицентре войны где каждое решение ведет к победе или поражению

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Версия:
1.0.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

World War II Armored Recon — это интерактивный роман, который помещает тебя в кресло командира американского танка во время Второй мировой войны, в пустынях Северной Африки. В этой игре каждое твое решение имеет значение, будь то выбор тактики, управление ресурсами или судьба твоей команды. Ты сражаешься с нацистами, осваиваешь логистику и пытаешься выжить в условиях, когда каждый галлон бензина и патрон могут стать решающими.


В Armored Recon твое путешествие уводит тебя далеко за пределы дружественных линий, в шторм секретных операций и маневров, которые известны только немногим. Игра не имеет графики или звуковых эффектов, но её мощь заключается в огромной текстовой вселенной, наполненной интригами и решениями, которые питаются только твоим воображением. Написанный Алленом Гисом, автором Burden of Command, этот роман в 900 000 слов подарит тебе непередаваемый опыт, где каждый выбор может стать решающим для судьбы твоей команды и всего сражения.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки)

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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