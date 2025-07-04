World War II Armored Recon (Мод, Unlocked) v1.0.11
В эпицентре войны где каждое решение ведет к победе или поражению
World War II Armored Recon — это интерактивный роман, который помещает тебя в кресло командира американского танка во время Второй мировой войны, в пустынях Северной Африки. В этой игре каждое твое решение имеет значение, будь то выбор тактики, управление ресурсами или судьба твоей команды. Ты сражаешься с нацистами, осваиваешь логистику и пытаешься выжить в условиях, когда каждый галлон бензина и патрон могут стать решающими.
В Armored Recon твое путешествие уводит тебя далеко за пределы дружественных линий, в шторм секретных операций и маневров, которые известны только немногим. Игра не имеет графики или звуковых эффектов, но её мощь заключается в огромной текстовой вселенной, наполненной интригами и решениями, которые питаются только твоим воображением. Написанный Алленом Гисом, автором Burden of Command, этот роман в 900 000 слов подарит тебе непередаваемый опыт, где каждый выбор может стать решающим для судьбы твоей команды и всего сражения.
1. Разблокированные истории
2. Разблокировано отсутствие рекламы
3. Улучшенные характеристики (навыки)
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Запомни▶
Установка
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