Описание

An Unexpectedly Green Journey — это захватывающий интерактивный роман Джеймса Айзека, погружающий вас в мир орков, которых окружающие называют глупыми скотами и варварами. В этой текстовой игре объемом 1,5 миллиона слов, без графики и звуковых эффектов, вся история развивается благодаря вашему воображению. Вы берете на себя роль орка, стремящегося изменить своё положение в обществе, объединяя кланы и обращая орды против общих врагов. Используйте свою мощь, а также силы богов и демонов, чтобы переделать мир и доказать всем, что орки способны на большее.





Рожденный на выжженных пыльных равнинах, ваш персонаж попадает в мир застоя и упадка, где орки считаются культурно отсталыми и ненужными варварами. В прошлом орки имели своё могущество и держали под контролем континент Бехатленд, но теперь они уступили своё место объединённым силам мира. В An Unexpectedly Green Journey вам предстоит не только бороться за выживание, но и искать своё истинное предназначение. Сделайте выбор, который определит судьбу вашего народа и приведет орков к новому рассвету. Эта история предлагает глубокий погружение в мир, полный конфликтов, предательств и возможностей для истинного героизма.