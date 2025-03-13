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WIND BREAKER (Мод меню)

WIND BREAKER (Мод меню) 1.0.0

Погрузитесь в мир динамичных битв и меняющихся ролей
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Kodansha_Game
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

В игре WIND BREAKER ваши навыки и их эффекты адаптируются в зависимости от выбранной роли, позволяя создавать уникальные комбинации, такие как Сакура x Хиираги, Сугишита x Сакура и Уруи x Сомо для победы над врагами. Используйте тактические комбо и мощные атаки, чтобы доминировать на поле боя, где каждый бой требует мгновенного принятия решений и точного выполнения действий.


Сюжет аниме-сериала «Вин Хиро», ставший основой для игры WIND BREAKER, оживлен с помощью тщательно подобранной 3D-графики, аниме-нарезок и новых голосовых озвучек. Насладитесь историей Сакуры, Уруи и других героев, погрузитесь в их эмоциональные приключения и откройте для себя уникальный мир, где динамичные сражения сочетаются с захватывающим повествованием.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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