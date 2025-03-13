Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Kodansha_Game
Обновлено:
Сегодня, 01:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Описание
В игре WIND BREAKER ваши навыки и их эффекты адаптируются в зависимости от выбранной роли, позволяя создавать уникальные комбинации, такие как Сакура x Хиираги, Сугишита x Сакура и Уруи x Сомо для победы над врагами. Используйте тактические комбо и мощные атаки, чтобы доминировать на поле боя, где каждый бой требует мгновенного принятия решений и точного выполнения действий.
Сюжет аниме-сериала «Вин Хиро», ставший основой для игры WIND BREAKER, оживлен с помощью тщательно подобранной 3D-графики, аниме-нарезок и новых голосовых озвучек. Насладитесь историей Сакуры, Уруи и других героев, погрузитесь в их эмоциональные приключения и откройте для себя уникальный мир, где динамичные сражения сочетаются с захватывающим повествованием.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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