Описание

В игре WIND BREAKER ваши навыки и их эффекты адаптируются в зависимости от выбранной роли, позволяя создавать уникальные комбинации, такие как Сакура x Хиираги, Сугишита x Сакура и Уруи x Сомо для победы над врагами. Используйте тактические комбо и мощные атаки, чтобы доминировать на поле боя, где каждый бой требует мгновенного принятия решений и точного выполнения действий.





Сюжет аниме-сериала «Вин Хиро», ставший основой для игры WIND BREAKER, оживлен с помощью тщательно подобранной 3D-графики, аниме-нарезок и новых голосовых озвучек. Насладитесь историей Сакуры, Уруи и других героев, погрузитесь в их эмоциональные приключения и откройте для себя уникальный мир, где динамичные сражения сочетаются с захватывающим повествованием.