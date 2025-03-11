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Clash Of Thrones (Мод меню)

Clash Of Thrones (Мод меню) 1.0.18

Постройте свою армию героев и докажите своё превосходство
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Версия:
1.0.18
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Google Commerce Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
6+
Требуется места:
≈ 674 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В Clash Of Thrones ваша сила измеряется умением собирать и развивать героев, чтобы побеждать даже самых могущественных врагов. Даже если вы не входите в систему, время ваших героев не останавливается – они растут, зарабатывая опыт и золото в автономном режиме. Ваш выбор – будь то усиление персонажа, подбор снаряжения или выбор маршрута исследования – напрямую влияет на итоговую победу. Простая, но мощная система развития позволяет вам становиться сильнее, даже если вы оставите игру на время.


Воспитывайте разнообразных героев, анализируя их характеристики и навыки, чтобы создать идеальную комбинацию для сражений. Собирайте новых союзников в ходе приключений и бросайте вызов всё более высоким аренам, где каждое сражение требует тактического мышления и смелых решений. Clash Of Thrones дарит вам возможность наслаждаться игрой, которая растёт вместе с вами и превращает каждое сражение в захватывающее испытание на пути к вершинам славы!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Clash Of Thrones (Мод меню) v1.0.18 MOD APK

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Скачать Clash Of Thrones (Мод меню) 674 Мб Ссылка 2 674 Мб

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