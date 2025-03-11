Описание

В Clash Of Thrones ваша сила измеряется умением собирать и развивать героев, чтобы побеждать даже самых могущественных врагов. Даже если вы не входите в систему, время ваших героев не останавливается – они растут, зарабатывая опыт и золото в автономном режиме. Ваш выбор – будь то усиление персонажа, подбор снаряжения или выбор маршрута исследования – напрямую влияет на итоговую победу. Простая, но мощная система развития позволяет вам становиться сильнее, даже если вы оставите игру на время.





Воспитывайте разнообразных героев, анализируя их характеристики и навыки, чтобы создать идеальную комбинацию для сражений. Собирайте новых союзников в ходе приключений и бросайте вызов всё более высоким аренам, где каждое сражение требует тактического мышления и смелых решений. Clash Of Thrones дарит вам возможность наслаждаться игрой, которая растёт вместе с вами и превращает каждое сражение в захватывающее испытание на пути к вершинам славы!