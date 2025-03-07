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Girl Wars (Мод меню)

Girl Wars (Мод меню) 1.0.16

Станьте участником зрелищных сражений в компании очаровательных воительниц
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Y2SGAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Girl Wars приглашает игроков в уникальный мир, наполненный прекрасными женщинами-воинами, каждая из которых обладает исключительной красотой и невероятными боевыми навыками. Вас ждут захватывающие битвы, где красота сочетается с мощью, а грациозность — с бескомпромиссной решительностью. Сформируйте свою непобедимую команду богинь, укрепите отношения с каждой из героинь и отправляйтесь вместе покорять неизведанные территории.


В Girl Wars вы познакомитесь с личными историями каждой героини и узнаете о препятствиях, которые им предстоит преодолеть на пути к славе. Чтобы добиться победы в классических матчах, игрокам предстоит применить тактические навыки и умение находить общий язык с персонажами. Создайте крепкие узы доверия с прекрасными девушками и пройдите через череду увлекательных приключений, чтобы доказать всему миру свою силу и отвагу!


Информация о модах

Меню, Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Girl Wars (Мод меню) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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