Описание

Legend of Kingdoms: Idle RPG — это увлекательная игра, где вам предстоит взять на себя роль лорда, который возглавляет свои войска в эпическом приключении. Ваша цель — создать свою собственную легенду, сражаясь с врагами и исследуя мир, полный захватывающих возможностей. Игра предлагает щедрые награды за достижения: при входе в систему вы получите 400 бесплатных розыгрышей, а завершив основной сюжет, сможете заработать целых 3000 розыгрышей!





Соберите и создайте свою идеальную команду, состоящую из более чем 44 уникальных бойцов, представляющих 4 разные фракции. Каждый из них обладает особыми навыками, которые вы сможете использовать в бою. Развивайте своих героев, изучайте их способности и мудро расставляйте их в составе, чтобы добиться максимальной эффективности на поле боя.





Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному стратегических решений и захватывающих сражений, где каждая победа приближает вас к созданию настоящей легенды королевств!