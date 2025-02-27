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Legend of Kingdoms: Idle RPG (Мод Меню)

Legend of Kingdoms: Idle RPG (Мод Меню) 0.0.8

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Версия:
0.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Loongcheer Game
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 293 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
287
Скриншоты
Описание

Legend of Kingdoms: Idle RPG — это увлекательная игра, где вам предстоит взять на себя роль лорда, который возглавляет свои войска в эпическом приключении. Ваша цель — создать свою собственную легенду, сражаясь с врагами и исследуя мир, полный захватывающих возможностей. Игра предлагает щедрые награды за достижения: при входе в систему вы получите 400 бесплатных розыгрышей, а завершив основной сюжет, сможете заработать целых 3000 розыгрышей!


Соберите и создайте свою идеальную команду, состоящую из более чем 44 уникальных бойцов, представляющих 4 разные фракции. Каждый из них обладает особыми навыками, которые вы сможете использовать в бою. Развивайте своих героев, изучайте их способности и мудро расставляйте их в составе, чтобы добиться максимальной эффективности на поле боя.


Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному стратегических решений и захватывающих сражений, где каждая победа приближает вас к созданию настоящей легенды королевств!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Скорость боя X5

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Legend of Kingdoms: Idle RPG (Мод Меню) 293 Мб Ссылка 2 293 Мб

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