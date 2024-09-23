Версия:
12.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Puzala
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
325
Описание
Treasure Hunter — окунитесь в захватывающий мир этой MMO-игры, которая сочетает динамичный геймплей, элементы roguelike, эпический сюжет и напряженные сражения. Отправляйтесь в уникальное приключение, где каждый шаг полон риска и азарта, а царство, которое вы исследуете, переполнено тайными сокровищами и опасностями.
Игра предложит вам испытания, требующие смекалки и навыков, ведь на каждом уровне вас ждут новые враги и ловушки. Собирайте ценные артефакты, побеждайте могущественных противников и наслаждайтесь бесконечным экшеном. Treasure Hunter подарит вам множество незабываемых моментов и позволит испытать настоящий дух охотника за сокровищами!
Информация о модах
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