Описание

Last Stronghold: Idle Survival переносит вас в мир, охваченный последствиями ядерной катастрофы и зомби-апокалипсиса. Остатки человечества разбросаны и редки, а ваше выживание зависит от умения строить, разрабатывать стратегии и защищаться от непрекращающихся атак нежити.





Этот симулятор сочетает в себе элементы бездействия, захватывающие действия и стратегическое планирование. Вам предстоит управлять ресурсами, строить оборону и продумывать каждый шаг, чтобы выдержать натиск зомби и обеспечить выживание последних представителей человечества.