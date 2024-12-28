Версия:
1.2.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Обновлено:
Сегодня, 17:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 166
Описание
Last Stronghold: Idle Survival переносит вас в мир, охваченный последствиями ядерной катастрофы и зомби-апокалипсиса. Остатки человечества разбросаны и редки, а ваше выживание зависит от умения строить, разрабатывать стратегии и защищаться от непрекращающихся атак нежити.
Этот симулятор сочетает в себе элементы бездействия, захватывающие действия и стратегическое планирование. Вам предстоит управлять ресурсами, строить оборону и продумывать каждый шаг, чтобы выдержать натиск зомби и обеспечить выживание последних представителей человечества.
Информация о модах
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