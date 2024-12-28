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Last Stronghold: Idle Survival (Мод, Без рекламы)

Last Stronghold: Idle Survival (Мод, Без рекламы) 1.2.3

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Версия:
1.2.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 166
Скриншоты
Описание

Last Stronghold: Idle Survival переносит вас в мир, охваченный последствиями ядерной катастрофы и зомби-апокалипсиса. Остатки человечества разбросаны и редки, а ваше выживание зависит от умения строить, разрабатывать стратегии и защищаться от непрекращающихся атак нежити.


Этот симулятор сочетает в себе элементы бездействия, захватывающие действия и стратегическое планирование. Вам предстоит управлять ресурсами, строить оборону и продумывать каждый шаг, чтобы выдержать натиск зомби и обеспечить выживание последних представителей человечества.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Last Stronghold: Idle Survival (Мод, Без рекламы) v1.2.3 MOD APK

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Скачать Last Stronghold: Idle Survival (Мод, Без рекламы) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

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Отзывы о Last Stronghold: Idle Survival (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Гэри_05
Гэри_05 28 января 2025 21:13
Кому-то нравится реклама? Зачем ставить дезлаек🧐🤔
0
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Гэри_05
Гэри_05 27 января 2025 17:53
Пожалуйста😫🙏🙏уберите рекламу она каждый минуту вылезает и за неë у меня настроение пропадает играть в эту игру
-1
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