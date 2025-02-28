Описание

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на своем верном поезде через зараженные города, где зомби бродят по улицам, а тайны вируса манят своей опасностью. В Zombie Station ваша миссия — исследовать пустоши, собирать ресурсы, улучшать героя и модернизировать поезд, чтобы справляться с все более сложными испытаниями.





Погрузитесь в борьбу за выживание, уничтожайте зомби и раскрывайте секреты мира, где каждая остановка на пути приближает вас к спасению человечества. Станьте героем, которого так ждет этот опасный, но увлекательный мир — скачайте Zombie Station и начните свое приключение прямо сейчас!