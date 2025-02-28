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Zombie Station (Мод, Режим бога)

Zombie Station (Мод, Режим бога) 0.1.3

Погрузитесь в апокалиптическое приключение: спасите человечество в Zombie Station
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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Twoe Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на своем верном поезде через зараженные города, где зомби бродят по улицам, а тайны вируса манят своей опасностью. В Zombie Station ваша миссия — исследовать пустоши, собирать ресурсы, улучшать героя и модернизировать поезд, чтобы справляться с все более сложными испытаниями. 


Погрузитесь в борьбу за выживание, уничтожайте зомби и раскрывайте секреты мира, где каждая остановка на пути приближает вас к спасению человечества. Станьте героем, которого так ждет этот опасный, но увлекательный мир — скачайте Zombie Station и начните свое приключение прямо сейчас!


Информация о модах

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Режим бога

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Zombie Station (Мод, Режим бога) v0.1.3 MOD APK

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Скачать Zombie Station (Мод, Режим бога) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

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