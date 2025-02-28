Zombie Station (Мод, Режим бога) 0.1.3
Погрузитесь в апокалиптическое приключение: спасите человечество в Zombie Station
Версия:
0.1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Twoe Games
Обновлено:
Сегодня, 12:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на своем верном поезде через зараженные города, где зомби бродят по улицам, а тайны вируса манят своей опасностью. В Zombie Station ваша миссия — исследовать пустоши, собирать ресурсы, улучшать героя и модернизировать поезд, чтобы справляться с все более сложными испытаниями.
Погрузитесь в борьбу за выживание, уничтожайте зомби и раскрывайте секреты мира, где каждая остановка на пути приближает вас к спасению человечества. Станьте героем, которого так ждет этот опасный, но увлекательный мир — скачайте Zombie Station и начните свое приключение прямо сейчас!
Информация о модах
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Режим бога
Множитель урона
Множитель защиты
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