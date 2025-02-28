Описание

Погрузитесь в мир Dungeon's Call — динамичной ролевой игры в жанре hack-and-slash, где каждое случайно сгенерированное подземелье таит в себе новые испытания и сокровища. Настройте своего персонажа, выбирая разнообразные навыки и снаряжение, чтобы стать настоящим героем, готовым сразиться с грозными монстрами.





Побеждайте могущественных врагов, повышайте уровень и улучшайте своё снаряжение, свободно распределяя очки навыков так, чтобы персонаж идеально соответствовал вашему стилю игры. Экспериментируйте с различным оружием и способностями, создавая идеальную сборку, которая поможет вам преодолеть все препятствия на пути к славе.