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Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню)

Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню) 1.0.2

Отправьтесь в опасное приключение: настройте героя и покорите уникальные подземелья
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
seg soft
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Погрузитесь в мир Dungeon's Call — динамичной ролевой игры в жанре hack-and-slash, где каждое случайно сгенерированное подземелье таит в себе новые испытания и сокровища. Настройте своего персонажа, выбирая разнообразные навыки и снаряжение, чтобы стать настоящим героем, готовым сразиться с грозными монстрами.


Побеждайте могущественных врагов, повышайте уровень и улучшайте своё снаряжение, свободно распределяя очки навыков так, чтобы персонаж идеально соответствовал вашему стилю игры. Экспериментируйте с различным оружием и способностями, создавая идеальную сборку, которая поможет вам преодолеть все препятствия на пути к славе.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Золото всегда растет

Драгоценный камень всегда увеличивается

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

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