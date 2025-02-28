Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню) 1.0.2
Отправьтесь в опасное приключение: настройте героя и покорите уникальные подземелья
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
seg soft
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Погрузитесь в мир Dungeon's Call — динамичной ролевой игры в жанре hack-and-slash, где каждое случайно сгенерированное подземелье таит в себе новые испытания и сокровища. Настройте своего персонажа, выбирая разнообразные навыки и снаряжение, чтобы стать настоящим героем, готовым сразиться с грозными монстрами.
Побеждайте могущественных врагов, повышайте уровень и улучшайте своё снаряжение, свободно распределяя очки навыков так, чтобы персонаж идеально соответствовал вашему стилю игры. Экспериментируйте с различным оружием и способностями, создавая идеальную сборку, которая поможет вам преодолеть все препятствия на пути к славе.
Информация о модах
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Золото всегда растет
Драгоценный камень всегда увеличивается
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