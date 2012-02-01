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Special Grade Sorcerer (Мод, Скорость)

Special Grade Sorcerer (Мод, Скорость) 1.0.3

Исследуйте скрытые земли и освободите древнюю магию в незабываемом приключении
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hand Pap Pap
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Special Grade Sorcerer переносит вас в чарующий мир волшебства и храбрых героев, где опасности подстерегают на каждом шагу. Отправляйтесь вглубь Туманного леса, раскройте секреты затерянного храма и даже рискните проникнуть в логово дракона. Здесь вы сможете возглавить свою эпическую команду исследователей, а автоматические битвы и продуманные механики воспитания героев сделают игровой процесс захватывающим и доступным.


По мере путешествия вы будете укреплять союзников, открывать новые способности и усовершенствовать собственную стратегию против разнообразных монстров и боссов. Собирайте ценные ресурсы, прокачивайте снаряжение и решайте судьбу целого королевства, не вставая с дивана. Присоединяйтесь к этим удивительным приключениям уже сейчас и станьте легендой в мире тайн и магии.


Информация о модах

Множитель скорости

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Скачать Special Grade Sorcerer (Мод, Скорость) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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