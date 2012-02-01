Описание

Special Grade Sorcerer переносит вас в чарующий мир волшебства и храбрых героев, где опасности подстерегают на каждом шагу. Отправляйтесь вглубь Туманного леса, раскройте секреты затерянного храма и даже рискните проникнуть в логово дракона. Здесь вы сможете возглавить свою эпическую команду исследователей, а автоматические битвы и продуманные механики воспитания героев сделают игровой процесс захватывающим и доступным.





По мере путешествия вы будете укреплять союзников, открывать новые способности и усовершенствовать собственную стратегию против разнообразных монстров и боссов. Собирайте ценные ресурсы, прокачивайте снаряжение и решайте судьбу целого королевства, не вставая с дивана. Присоединяйтесь к этим удивительным приключениям уже сейчас и станьте легендой в мире тайн и магии.