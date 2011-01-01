Описание

All Who Wander – это традиционный рогалик с 30 уровнями и 10 классами персонажей, вдохновленный классикой жанра, такой как Pixel Dungeon. Погрузитесь в случайно сгенерированную среду, где каждое ваше решение имеет значение: сражайтесь с врагами или умело уклоняйтесь от них, открывайте мощные предметы и приобретайте надёжных компаньонов, способных помочь в самых сложных испытаниях. Более 100 уникальных способностей ждут своего использования, позволяя вам экспериментировать с тактиками и стилями игры, чтобы стать настоящим мастером подземелий.





Будьте готовы к жестоким испытаниям, ведь мир All Who Wander неумолим, а смерть в игре необратима. Учитесь на своих ошибках, совершенствуйте стратегии и прокладывайте путь к победе, продвигаясь всё глубже в таинственных лабиринтах. Эта игра – настоящий вызов для тех, кто ценит глубокий игровой процесс, сложные битвы и постоянное стремление к совершенству.