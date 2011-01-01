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All Who Wander

All Who Wander 1.0

Исследуйте безжалостный мир рогаликов и обретите силу на каждом шагу
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Frumpydoodle Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

All Who Wander – это традиционный рогалик с 30 уровнями и 10 классами персонажей, вдохновленный классикой жанра, такой как Pixel Dungeon. Погрузитесь в случайно сгенерированную среду, где каждое ваше решение имеет значение: сражайтесь с врагами или умело уклоняйтесь от них, открывайте мощные предметы и приобретайте надёжных компаньонов, способных помочь в самых сложных испытаниях. Более 100 уникальных способностей ждут своего использования, позволяя вам экспериментировать с тактиками и стилями игры, чтобы стать настоящим мастером подземелий.


Будьте готовы к жестоким испытаниям, ведь мир All Who Wander неумолим, а смерть в игре необратима. Учитесь на своих ошибках, совершенствуйте стратегии и прокладывайте путь к победе, продвигаясь всё глубже в таинственных лабиринтах. Эта игра – настоящий вызов для тех, кто ценит глубокий игровой процесс, сложные битвы и постоянное стремление к совершенству.


Информация о модах

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Скачать All Who Wander v1.0 MOD APK

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Скачать All Who Wander 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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