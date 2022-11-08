Nonstop Knight 2 - Action RPG (Мод, Много навыков) 3.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Flaregames
Версия:
3.0.8
Обновлено:
Сегодня, 21:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
4 508
Nonstop Knight 2 - это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться интригующей и интенсивной RPG-игрой, но не хочет тратить слишком много времени на ее прохождение. Эта игра предлагает игрокам возможность погрузиться в мир ролевых приключений, не перегружая их сложными механиками и боевыми действиями.
Особенность Nonstop Knight 2 заключается в том, что игра позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом без необходимости постоянно активно управлять персонажем. Герой в этой игре продолжит сражаться с монстрами и зарабатывать награды, даже если игрок не активен в данный момент. Это делает игру более доступной для тех, у кого ограничено время для игры, и позволяет наслаждаться ролевым опытом в своем собственном темпе.
Информация о модах
MOD V1
- МЕНЮ МОД
- Убить одним ударом
- Режим бога
- Неограниченная мана
- Без перезарядки
- Разблокированные питомцы
- Быстрая атака
- Атака издалека
- Множитель скорости передвижения [x1 - x10]
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