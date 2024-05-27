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Age of Magic: РПГ и стратегия (Мод, Много урона)

Age of Magic: РПГ и стратегия (Мод, Много урона) 2.21.2

Фэнтезийная ролевая игра с потрясающей графикой и регулярными обновлениями
37
14
Скачать (200 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Playkot LTD
Версия:
2.21.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
com.playkot.ageofmagic
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
37
Комментарии:
37
Просмотров:
45 669

Age of Magic - это ролевая игра, выпущенная в 2018 году, которая быстро завоевала популярность среди игроков благодаря потрясающей графике и увлекательному геймплею. Игра разработана Playkot LTD и получила множество положительных отзывов от игрового сообщества.


Особенности игры включают в себя множество уникальных персонажей, каждый из которых обладает своими навыками и способностями. Игроки могут собирать команду героев и отправляться в увлекательные приключения в фэнтезийном мире Age of Magic. Бои в игре проходят пошагово, и стратегическое планирование играет важную роль в победе. Игра также постоянно обновляется, добавляя новые карты и улучшая механику игры, что позволяет игрокам наслаждаться свежими контентом и испытывать новые вызовы.


Age of Magic отличается высоким качеством графики и детализацией персонажей, что делает ее одной из самых красочных ролевых игр на рынке мобильных приложений. Это также первый опыт Playkot LTD в жанре ролевых игр, и успех этой игры стал важным достижением для разработчика.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Мод меню
  • Режим бога
  • Скорость игры
  • 1 попадание

МОД 2

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Убийство одним ударом
  • Нет компакт-диска


 Теги темы: Режим бога

Скачать Age of Magic: РПГ и стратегия (Мод, Много урона) 2.21.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
200 Мб
MOD V2
200 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
200 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Age of Magic: РПГ и стратегия (Мод, Много урона)


Комментарии (37)
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Геннадий
Геннадий В субботу в 15:20
Есть гайд по моду?
0
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Евгений
Евгений 28 мая 2024 22:43
Блин обновление неудачное, обновил но игра все грузит и ничего не работаетMod 2 обновите пожалуйста, после обновления идёт загрузка в игре и ничего не работает
0
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Геннадий
Геннадий 9 мая 2024 19:22
Режим бога работает непонятно как, скорость игры исчезла с меню
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 апреля 2024 19:10
Гость Антон, уже)
0
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Гость Антон
Гость Антон 9 апреля 2024 11:05
Добрый день а мод 1 будет на обновление?
0
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Судья
Судья 23 февраля 2024 15:55
Мод рабочий,но есть недостаток,при использовании(НАПРИМЕР) навыка Хиллера,он не востонавливает хп а наоборот убивает свою же команду,по возможности исправьте проблему с навыками
+1
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Гость Данил
Гость Данил 8 февраля 2024 05:44
Lensifal, С потерей прогресса нет смысла дальше играть. До этого обновления у вас все работало. Почему сейчас не обновляет?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 февраля 2024 17:47
Гость Данил, Тогда следует удалить старую и установить новую ( но может сбросится прогресс)
-2
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Гость Данил
Гость Данил 7 февраля 2024 12:42
Добрый день. Обе версии не подходят для обновления. Конфликтует с другим пакетом.
-1
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Плуг
Плуг 3 декабря 2023 13:35
А возможно как нибудь бан снять неделю не играл забанили на год
0
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