RAID: Shadow Legends (Мод меню) 8.60.0
RAID: Shadow Legends — это захватывающая пошаговая боевая игра с захватывающей атмосферой темного фэнтези. В этой игре вы будете восхищаться первоклассным дизайном персонажей и потрясающей графикой, а также погрузитесь в уникальный боевой механизм, который объединяет ваших героев.
Создайте мощную команду из разнообразных героев и отправьтесь в самые опасные и сложные сражения. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями и навыками, которые можно развивать и усиливать. Используйте стратегию и тактику, чтобы победить врагов и завоевать славу.
Погрузитесь в эпическую историю, исследуйте различные локации и вступайте в схватки с могущественными боссами. Получайте награды, собирайте новых героев и расширяйте свою коллекцию. Ваша сила и мастерство будут испытаны на прочность в сражениях с другими игроками в PvP-режиме.
1. Меню MOD
2. Множитель боевой скорости
- x1 - x15 множитель боевой скорости. Используйте со скоростью x2 в игре, чтобы достичь скорости x30.
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
Скачать RAID: Shadow Legends (Мод меню) 8.60.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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