RAID: Shadow Legends — это захватывающая пошаговая боевая игра с захватывающей атмосферой темного фэнтези. В этой игре вы будете восхищаться первоклассным дизайном персонажей и потрясающей графикой, а также погрузитесь в уникальный боевой механизм, который объединяет ваших героев.





Создайте мощную команду из разнообразных героев и отправьтесь в самые опасные и сложные сражения. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями и навыками, которые можно развивать и усиливать. Используйте стратегию и тактику, чтобы победить врагов и завоевать славу.





Погрузитесь в эпическую историю, исследуйте различные локации и вступайте в схватки с могущественными боссами. Получайте награды, собирайте новых героев и расширяйте свою коллекцию. Ваша сила и мастерство будут испытаны на прочность в сражениях с другими игроками в PvP-режиме.