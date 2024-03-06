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RAID: Shadow Legends (Мод меню)

RAID: Shadow Legends (Мод меню) 8.60.0

99
63
Скачать (116 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Plarium Global Ltd
Версия:
8.60.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 116 Мб
id приложения:
com.plarium.raidlegends
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
99
Комментарии:
23
Просмотров:
96 244

RAID: Shadow Legends — это захватывающая пошаговая боевая игра с захватывающей атмосферой темного фэнтези. В этой игре вы будете восхищаться первоклассным дизайном персонажей и потрясающей графикой, а также погрузитесь в уникальный боевой механизм, который объединяет ваших героев.


Создайте мощную команду из разнообразных героев и отправьтесь в самые опасные и сложные сражения. Каждый персонаж обладает своими уникальными способностями и навыками, которые можно развивать и усиливать. Используйте стратегию и тактику, чтобы победить врагов и завоевать славу.


Погрузитесь в эпическую историю, исследуйте различные локации и вступайте в схватки с могущественными боссами. Получайте награды, собирайте новых героев и расширяйте свою коллекцию. Ваша сила и мастерство будут испытаны на прочность в сражениях с другими игроками в PvP-режиме.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню MOD
2. Множитель боевой скорости

- x1 - x15 множитель боевой скорости. Используйте со скоростью x2 в игре, чтобы достичь скорости x30.


ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений

 Теги темы: RPG, Мод меню

Скачать RAID: Shadow Legends (Мод меню) 8.60.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать RAID: Shadow Legends (Мод меню)
116 Мб
Ссылка 2
116 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о RAID: Shadow Legends (Мод меню)


Комментарии (23)
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Дапо
Дапо 29 апреля 2024 23:25
Это онлайн игра а не тест сервер хуй вы в нижнем с читами на рубины и серебро поиграете планам ток бобло заносить нахуй надо Ани уебаны. Ва можете 1 год играть и ни хуях не пройдет е из данжей в ебоном рейдеЭто все пиздобольство
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 марта 2023 00:42
🤨, Мы не создаем данный мод, лишь даем мод от разработчика, ждем обновы
+7
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🤨
🤨 27 марта 2023 13:22
Спасибо за МОД. НО ВЫ можете добавить неисчерпаемую Энергия или На кампании бесплатно сражаться (без траты энергии)
+11
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 марта 2023 17:48
Александр, Добрый день, стараемся добавлять моды максимально быстро!
+7
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Александр
Александр 8 марта 2023 09:01
Уже вышла версия 6.51.1 , судя по тому что её нет то и следующая версия будет через сутки +- , это очень долго!
-3
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Даниил Свинтицкий
Даниил Свинтицкий 27 марта 2022 02:02
мод работает но есть минус в том что он работает у всех, в том плане что боты тоже бьют с такой же скоростью атаки
-3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 марта 2022 11:09
Oxygenated,
Добрый день, мод исправили
+7
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Oxygenated
Oxygenated 24 марта 2022 03:27
Мод не работает, персонажи останавливаются и игра виснет даже на х2 множителе мода. Исправьте пожалуйста, очень нужен фикс и перезалив этого мода, пока ещё идёт турнир на героя за 1-ое место! :'(
+1
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Сергей
Сергей 7 апреля 2021 13:08
Не работает на паучихе!когда поправите?

-4
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Толлик
Толлик 5 апреля 2021 14:47
На пауке не работает
-2
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