Brave Nine - Tactical RPG (Мод меню) 2.56.19
Brave Nine - Tactical RPG - это захватывающая тактическая ролевая игра, которая предоставляет игрокам возможность окунуться в увлекательный мир приключений и стратегических сражений. В игре появились новые члены элитной семерки мечников Иселока, тамплиеров, что добавляет ещё больше возбуждения и разнообразия в игровой мир.
Одним из ключевых событий в ней является появление "Лэйн", лидера тамплиеров, и "Кубера", обладателя меча "Акаша". Их появление ставит игроков перед новыми вызовами и приключениями, раскрывая следующую главу истории тамплиеров.
Однако Brave Nine - это гораздо больше, чем просто новые персонажи и история. Игра предлагает глубокую тактическую систему боев, где вы должны стратегически расставлять своих персонажей и выбирать правильные навыки, чтобы одержать победу в сражениях. Вы также сможете собирать и улучшать своих героев, создавать мощные команды и сражаться с другими игроками в PvP-режиме.
- MOD Меню
- Скорость боя x20
- Всегда может автоматически повторяться битва (идеально подходит для фарма AFK)
Примечание . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.
Скачать Brave Nine - Tactical RPG (Мод меню) 2.56.19 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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