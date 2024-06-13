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Brave Nine - Tactical RPG (Мод меню)

Brave Nine - Tactical RPG (Мод меню) 2.56.19

5
5
Скачать (110 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NEOWIZ
Версия:
2.56.19
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.neowizgames.game.browndust.srpg.global
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
8 352

Brave Nine - Tactical RPG - это захватывающая тактическая ролевая игра, которая предоставляет игрокам возможность окунуться в увлекательный мир приключений и стратегических сражений. В игре появились новые члены элитной семерки мечников Иселока, тамплиеров, что добавляет ещё больше возбуждения и разнообразия в игровой мир.


Одним из ключевых событий в ней является появление "Лэйн", лидера тамплиеров, и "Кубера", обладателя меча "Акаша". Их появление ставит игроков перед новыми вызовами и приключениями, раскрывая следующую главу истории тамплиеров.


Однако Brave Nine - это гораздо больше, чем просто новые персонажи и история. Игра предлагает глубокую тактическую систему боев, где вы должны стратегически расставлять своих персонажей и выбирать правильные навыки, чтобы одержать победу в сражениях. Вы также сможете собирать и улучшать своих героев, создавать мощные команды и сражаться с другими игроками в PvP-режиме.


Скриншоты

Информация о модах
  • MOD Меню
  • Скорость боя x20
  • Всегда может автоматически повторяться битва (идеально подходит для фарма AFK)

Примечание . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.

 Теги темы: RPG, Мод меню

Скачать Brave Nine - Tactical RPG (Мод меню) 2.56.19 взлом

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Скачать Brave Nine - Tactical RPG (Мод меню) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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