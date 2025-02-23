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Warrior Raising RPG (Мод меню)

Warrior Raising RPG (Мод меню) 7.5.9

Наслаждайтесь динамичными сражениями и полным погружением в мир отважных воинов
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Версия:
7.5.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
madsoft
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Warrior Raising RPG переносит вас в мир масштабных битв и увлекательных приключений, где каждое ваше решение влияет на судьбу отважного героя. Здесь вас ждет насыщенный геймплей с PvP-сражениями между игроками, а также возможность участвовать в фермерстве предметов, обмениваться добычей с другими пользователями и настраивать своего воина с помощью уникальных элементов экипировки. Вы сможете рисовать и создавать специальную часть оборудования, придавая своему персонажу еще больше индивидуальности, а клановая система позволит объединиться с союзниками и вместе сражаться против могущественных врагов.


Развивайте своего героя, исследуйте разные режимы и наслаждайтесь глубокими настройками боевых навыков. Warrior Raising RPG предлагает не только обширные возможности для улучшения персонажа, но и динамичное взаимодействие с другими игроками. Улучшайте навыки, принимайте участие в совместных клановых рейдах и докажите свою силу на поле боя. Эта игра понравится как опытным геймерам, так и новичкам, желающим окунуться в мир героических подвигов и бесконечного прогресса.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Бесплатная покупка в приложении
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Warrior Raising RPG (Мод меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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