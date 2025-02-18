Merge Hero : Raising (Мод меню) 1.0.0
Объедините силы для победы: эпическое приключение с непрерывным ростом и союзами
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Qgames Inc.
Обновлено:
Вчера, 22:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание
В Merge Hero : Raising вы погружаетесь в мир, где сила рождается через объединение наемников. Ваша миссия — собрать армию рыцарей-наемников, превращая каждого в мощное звено, чтобы создать героя, способного войти в Зал славы. Благодаря легкому и быстрому росту, каждая комбинация открывает новые уровни силы, а простые и удобные бои дарят возможность почувствовать себя настоящим мастером тактики.
Используйте впечатляющие навыки, яркие визуальные эффекты и исследуйте огромные карты, наполненные разнообразным контентом. Merge Hero : Raising предлагает бесконечные возможности для творчества и стратегического планирования, где каждое объединение приближает вас к заветной цели — стать непобедимым героем в этом захватывающем приключении!
Информация о модах
- Меню модов
- Режим Бога
- Неограниченная валюта
- Разблокировано
- Без рекламы
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