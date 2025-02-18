Описание

В Merge Hero : Raising вы погружаетесь в мир, где сила рождается через объединение наемников. Ваша миссия — собрать армию рыцарей-наемников, превращая каждого в мощное звено, чтобы создать героя, способного войти в Зал славы. Благодаря легкому и быстрому росту, каждая комбинация открывает новые уровни силы, а простые и удобные бои дарят возможность почувствовать себя настоящим мастером тактики.





Используйте впечатляющие навыки, яркие визуальные эффекты и исследуйте огромные карты, наполненные разнообразным контентом. Merge Hero : Raising предлагает бесконечные возможности для творчества и стратегического планирования, где каждое объединение приближает вас к заветной цели — стать непобедимым героем в этом захватывающем приключении!