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Merge Hero : Raising (Мод меню)

Merge Hero : Raising (Мод меню) 1.0.0

Объедините силы для победы: эпическое приключение с непрерывным ростом и союзами
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Qgames Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Merge Hero : Raising вы погружаетесь в мир, где сила рождается через объединение наемников. Ваша миссия — собрать армию рыцарей-наемников, превращая каждого в мощное звено, чтобы создать героя, способного войти в Зал славы. Благодаря легкому и быстрому росту, каждая комбинация открывает новые уровни силы, а простые и удобные бои дарят возможность почувствовать себя настоящим мастером тактики.


Используйте впечатляющие навыки, яркие визуальные эффекты и исследуйте огромные карты, наполненные разнообразным контентом. Merge Hero : Raising предлагает бесконечные возможности для творчества и стратегического планирования, где каждое объединение приближает вас к заветной цели — стать непобедимым героем в этом захватывающем приключении!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Неограниченная валюта
  • Разблокировано 
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Merge Hero : Raising (Мод меню) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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