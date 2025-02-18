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IDK: Isekai Demon King (Мод Меню)

IDK: Isekai Demon King (Мод Меню) 1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ContentsLabBlue
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 273 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в волшебный мир приключений с IDK: Isekai Demon King, игрой, которая сочетает в себе глубокую ролевую механику и очаровательную японскую мультяшную графику. Здесь каждый персонаж оживает благодаря уникальным голосам, записанным лучшими актёрами озвучивания, а визуальные эффекты переносят вас в атмосферу, достойную известных аниме. Каждый бой наполнен динамикой и эмоциями, а тщательно проработанный сюжет дарит возможность испытать яркие моменты и неожиданные повороты судьбы.


Эта ролевая игра предлагает не только потрясающее визуальное оформление, но и глубокий, насыщенный приключениями геймплей. Исследуйте захватывающие локации, принимайте судьбоносные решения и сражайтесь с могущественными противниками, раскрывая тайны волшебного мира. Ощутите всю силу японского аниме-стиля, где каждый кадр, каждый звук и каждая эмоция превращают игру в настоящее произведение искусства.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать IDK: Isekai Demon King (Мод Меню) 273 Мб Ссылка 2 273 Мб

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