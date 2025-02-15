android-1.ru / Игры / Ролевые / DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)
DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)

DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked) 1.5.4

Погрузитесь в легендарный мир Diablo с портом DevilutionX
1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Diasurgical
Категория:
Ролевые / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 675 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

DevilutionX — это порт культовой игры Diablo 1, который возвращает оригинальную атмосферу ARPG с исследованием случайно сгенерированных подземелий, полных гуля, монстров и демонов. Пробивайтесь сквозь лабиринты ада, сталкивайтесь с кровожадными врагами и принимайте судьбоносные решения в стремлении изгнать самого Диабло из этого мира. Каждая битва и каждое открытие приближают вас к цели – восстановлению баланса между светом и тьмой в легендарной вселенной Diablo.


Важно отметить, что для полноценного игрового опыта вам понадобятся оригинальные данные, так как без них доступна только демонстрационная версия. Если у вас нет оригинального компакт-диска, полную версию Diablo можно приобрести на GoG.com. DevilutionX позволяет воссоздать ностальгическую атмосферу классической ARPG, даря вам возможность пережить все прелести оригинального Diablo 1 и почувствовать себя настоящим героем в борьбе с силами зла.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked) v1.5.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked) 675 Мб Ссылка 2 675 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов)
Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов)
Version: 0.4.9
Booming Pinball (Мод Меню)
Booming Pinball (Мод Меню)
Version: 3.0
The Fallow City (Полная версия)
The Fallow City (Полная версия)
Version: 3
Wacky Squad (Мод Меню)
Wacky Squad (Мод Меню)
Version: 2.3.313
Carmen Sandiego NETFLIX (Мод, Unlocked)
Carmen Sandiego NETFLIX (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1g b311
Старший школьный гангстер
Старший школьный гангстер
Version: 1.7
AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел)
AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел)
Version: 0.1.2
The King of Souls (Мод меню)
The King of Souls (Мод меню)
Version: 0.3.28

Отзывы о DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив