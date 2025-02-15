Описание

DevilutionX — это порт культовой игры Diablo 1, который возвращает оригинальную атмосферу ARPG с исследованием случайно сгенерированных подземелий, полных гуля, монстров и демонов. Пробивайтесь сквозь лабиринты ада, сталкивайтесь с кровожадными врагами и принимайте судьбоносные решения в стремлении изгнать самого Диабло из этого мира. Каждая битва и каждое открытие приближают вас к цели – восстановлению баланса между светом и тьмой в легендарной вселенной Diablo.





Важно отметить, что для полноценного игрового опыта вам понадобятся оригинальные данные, так как без них доступна только демонстрационная версия. Если у вас нет оригинального компакт-диска, полную версию Diablo можно приобрести на GoG.com. DevilutionX позволяет воссоздать ностальгическую атмосферу классической ARPG, даря вам возможность пережить все прелести оригинального Diablo 1 и почувствовать себя настоящим героем в борьбе с силами зла.