Описание

В игре AFK God of Destruction вас ждет эпическое путешествие в жанре исекай темного фэнтези, где каждая битва приближает вас к божественной силе. Командуйте могущественными тенями, собирайте легендарные артефакты и стройте свою армию разрушения, чтобы одолеть любые преграды. Даже когда вас нет рядом, ваши тени продолжают накапливать силу, готовясь к новым сражениям.





Испытайте мощь стратегических боев в подземельях Бездны, где каждая победа открывает новые разрушительные способности. Усиливайте свои артефакты, собирайте кольца, ожерелья и демонические предметы, которые навсегда изменят вашу судьбу. Призывайте верных «тени», чтобы завоевать мир и доказать, что вы достойны звания истинного Бога Разрушения.