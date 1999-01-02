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AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел)

AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел) 0.1.2

Погрузитесь в мир темного фэнтези, где тени растут и творят абсолютное разрушение
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OmoLab Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В игре AFK God of Destruction вас ждет эпическое путешествие в жанре исекай темного фэнтези, где каждая битва приближает вас к божественной силе. Командуйте могущественными тенями, собирайте легендарные артефакты и стройте свою армию разрушения, чтобы одолеть любые преграды. Даже когда вас нет рядом, ваши тени продолжают накапливать силу, готовясь к новым сражениям.


Испытайте мощь стратегических боев в подземельях Бездны, где каждая победа открывает новые разрушительные способности. Усиливайте свои артефакты, собирайте кольца, ожерелья и демонические предметы, которые навсегда изменят вашу судьбу. Призывайте верных «тени», чтобы завоевать мир и доказать, что вы достойны звания истинного Бога Разрушения.


Информация о модах

Убийство одним выстрелом

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Скачать AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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