AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел) 0.1.2
Погрузитесь в мир темного фэнтези, где тени растут и творят абсолютное разрушение
Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OmoLab Games
Обновлено:
Сегодня, 12:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
В игре AFK God of Destruction вас ждет эпическое путешествие в жанре исекай темного фэнтези, где каждая битва приближает вас к божественной силе. Командуйте могущественными тенями, собирайте легендарные артефакты и стройте свою армию разрушения, чтобы одолеть любые преграды. Даже когда вас нет рядом, ваши тени продолжают накапливать силу, готовясь к новым сражениям.
Испытайте мощь стратегических боев в подземельях Бездны, где каждая победа открывает новые разрушительные способности. Усиливайте свои артефакты, собирайте кольца, ожерелья и демонические предметы, которые навсегда изменят вашу судьбу. Призывайте верных «тени», чтобы завоевать мир и доказать, что вы достойны звания истинного Бога Разрушения.
Информация о модах
Убийство одним выстрелом
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