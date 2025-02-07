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Message in a Melody (Мод, Unlocked)

Message in a Melody (Мод, Unlocked) 1.0.10

Погрузитесь в мир научной фантастики и интерактивных решений судьбы
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Версия:
1.0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В игре Message in a Melody вас ждет захватывающее путешествие, где сила музыки становится судьбоносным посланием в борьбе за выживание человечества. Вы, вместе с режимом Ракуллан, спускаетесь на Землю с единственной целью – заставить людей подчиниться или истребить их, пока не обнаруживаете загадочную практику, которую они называют музыкой. Это интригующее открытие заставляет вас задуматься: может ли искусство обладать силой, способной спасти жизнь, а не только управлять ею? Благодаря своей интерактивной механике, роман Тайлера С.


Харриса на 150 000 слов позволяет каждому выбору влиять на ход событий, превращая обычное чтение в живое погружение в научно-фантастическую вселенную. Несколько кликов по ссылке дарят возможность послушать мелодию, сопровождающую ключевые сцены, что усиливает эффект от прочтения и пробуждает воображение. Откройте для себя тайну, которая может изменить судьбу мира, и решите, станет ли музыка для вас инструментом надежды или оружием разрушения.  


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки)

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Message in a Melody (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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