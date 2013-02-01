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Reborn: Tales of Goddess (Мод, Скорость)

Reborn: Tales of Goddess (Мод, Скорость) 1.0.2

Погрузитесь в эпическое приключение, где романтика и битвы сливаются в магию
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VEER LINK GAME
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 907 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В игре REBORN: TALES OF GODDESS вас ожидает уникальное сочетание жанров Waifu Fantasy и Idle RPG с изысканным аниме-стилем, которое перенесёт вас в захватывающий мир исекай. Здесь судьба сводит вместе богинь из различных рас и цивилизаций, даруя шанс создать глубокие романтические истории и раскрыть тайны древних уз, способных призвать могущественных союзников.


Как избранный рыцарь, вы встретите ярких персонажей — от пушистой лисы Лотос и верного щенка Елены до липкой слизи Дженни и опасной суккубы Лилит. Каждая встреча становится отправной точкой для формирования команды аниме-девушек, сражающихся против зловещей силы. Погрузитесь в мир, где динамичные битвы переплетаются с интимными моментами, а каждое принятое решение открывает новые горизонты приключений и чувств.


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Скачать Reborn: Tales of Goddess (Мод, Скорость) 907 Мб Ссылка 2 907 Мб
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