Описание

В игре REBORN: TALES OF GODDESS вас ожидает уникальное сочетание жанров Waifu Fantasy и Idle RPG с изысканным аниме-стилем, которое перенесёт вас в захватывающий мир исекай. Здесь судьба сводит вместе богинь из различных рас и цивилизаций, даруя шанс создать глубокие романтические истории и раскрыть тайны древних уз, способных призвать могущественных союзников.





Как избранный рыцарь, вы встретите ярких персонажей — от пушистой лисы Лотос и верного щенка Елены до липкой слизи Дженни и опасной суккубы Лилит. Каждая встреча становится отправной точкой для формирования команды аниме-девушек, сражающихся против зловещей силы. Погрузитесь в мир, где динамичные битвы переплетаются с интимными моментами, а каждое принятое решение открывает новые горизонты приключений и чувств.