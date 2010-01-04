Описание

Immortal World: Chaos — это масштабная MMORPG, где игрокам предстоит выбрать свой путь в мире бессмертных и демонов. Здесь каждый решает свою судьбу: достичь божественного могущества или погрузиться во тьму, обретая силу демона. Открытый мир площадью 8,7 миллиарда квадратных футов доступен для свободного исследования, а потрясающие 3D-пейзажи трёх королевств наполняют приключение атмосферой мифического величия.





Благодаря оригинальной системе из 6 профессий и 24 веток развития, возможности персонажа безграничны. Объединяйтесь с друзьями, ловите духов и монстров, наслаждайтесь горячими источниками и осваивайте магию, чтобы стать легендой. Создавайте мощное оружие, торгуйте на кросс-серверном рынке и завоёвывайте признание в этом эпическом мире. Immortal World: Chaos — это игра, где только ваш выбор определяет, кем вы станете!