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Immortal World: Chaos (Мод меню)

Immortal World: Chaos (Мод меню) 1.0.5

Исследуйте мир бессмертных и демонов в эпическом приключении
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Game Rack
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 544 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87
Скриншоты
Описание

Immortal World: Chaos — это масштабная MMORPG, где игрокам предстоит выбрать свой путь в мире бессмертных и демонов. Здесь каждый решает свою судьбу: достичь божественного могущества или погрузиться во тьму, обретая силу демона. Открытый мир площадью 8,7 миллиарда квадратных футов доступен для свободного исследования, а потрясающие 3D-пейзажи трёх королевств наполняют приключение атмосферой мифического величия.


Благодаря оригинальной системе из 6 профессий и 24 веток развития, возможности персонажа безграничны. Объединяйтесь с друзьями, ловите духов и монстров, наслаждайтесь горячими источниками и осваивайте магию, чтобы стать легендой. Создавайте мощное оружие, торгуйте на кросс-серверном рынке и завоёвывайте признание в этом эпическом мире. Immortal World: Chaos — это игра, где только ваш выбор определяет, кем вы станете!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Глобальный множитель скорости (например, скорость передвижения, скорость атаки)
  • Неограниченные навыки
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Immortal World: Chaos (Мод меню) 544 Мб Ссылка 2 544 Мб
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