Immortal World: Chaos (Мод меню) 1.0.5
Исследуйте мир бессмертных и демонов в эпическом приключении
Immortal World: Chaos — это масштабная MMORPG, где игрокам предстоит выбрать свой путь в мире бессмертных и демонов. Здесь каждый решает свою судьбу: достичь божественного могущества или погрузиться во тьму, обретая силу демона. Открытый мир площадью 8,7 миллиарда квадратных футов доступен для свободного исследования, а потрясающие 3D-пейзажи трёх королевств наполняют приключение атмосферой мифического величия.
Благодаря оригинальной системе из 6 профессий и 24 веток развития, возможности персонажа безграничны. Объединяйтесь с друзьями, ловите духов и монстров, наслаждайтесь горячими источниками и осваивайте магию, чтобы стать легендой. Создавайте мощное оружие, торгуйте на кросс-серверном рынке и завоёвывайте признание в этом эпическом мире. Immortal World: Chaos — это игра, где только ваш выбор определяет, кем вы станете!
- МОД МЕНЮ
- Глобальный множитель скорости (например, скорость передвижения, скорость атаки)
- Неограниченные навыки
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