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ANGELICA ASTER (Мод меню)

ANGELICA ASTER (Мод меню) 1.10.4

Эпическая битва ангелов и божественных зверей
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Версия:
1.10.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
DMMGAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

ANGELICA ASTER — это захватывающий 3D-экшен, где вы окажетесь в эпицентре битвы между ангелами с прекрасными крыльями и Божественными Зверями — летающими линкорами древнего наследия, стремящимися уничтожить человечество. Девушки-ангелы, которые пожертвовали всем ради своих крыльев, теперь сражаются за спасение мира, который стоит на грани разрушения.


Игра предлагает аутентичную 3D-графику и зрелищные сражения в небе, погружая игроков в пересказ утраченной истории. Вас ждут динамичные битвы, уникальные персонажи и эпическое противостояние, которое определит судьбу человечества. ANGELICA ASTER — это не просто игра, а незабываемое путешествие в мир красоты и разрушения.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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