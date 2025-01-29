Версия:
1.10.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
DMMGAMES
Обновлено:
Сегодня, 00:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Описание
ANGELICA ASTER — это захватывающий 3D-экшен, где вы окажетесь в эпицентре битвы между ангелами с прекрасными крыльями и Божественными Зверями — летающими линкорами древнего наследия, стремящимися уничтожить человечество. Девушки-ангелы, которые пожертвовали всем ради своих крыльев, теперь сражаются за спасение мира, который стоит на грани разрушения.
Игра предлагает аутентичную 3D-графику и зрелищные сражения в небе, погружая игроков в пересказ утраченной истории. Вас ждут динамичные битвы, уникальные персонажи и эпическое противостояние, которое определит судьбу человечества. ANGELICA ASTER — это не просто игра, а незабываемое путешествие в мир красоты и разрушения.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
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