Описание

ANGELICA ASTER — это захватывающий 3D-экшен, где вы окажетесь в эпицентре битвы между ангелами с прекрасными крыльями и Божественными Зверями — летающими линкорами древнего наследия, стремящимися уничтожить человечество. Девушки-ангелы, которые пожертвовали всем ради своих крыльев, теперь сражаются за спасение мира, который стоит на грани разрушения.





Игра предлагает аутентичную 3D-графику и зрелищные сражения в небе, погружая игроков в пересказ утраченной истории. Вас ждут динамичные битвы, уникальные персонажи и эпическое противостояние, которое определит судьбу человечества. ANGELICA ASTER — это не просто игра, а незабываемое путешествие в мир красоты и разрушения.