Hero Legends: A Summon Saga (мод меню) 0.6
Соберите легендарных героев и покорите PvP-арену
Версия:
0.6
Требования:
Android 9
Разработчик:
Ten Percent Red
Обновлено:
Сегодня, 22:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84
Описание
Hero Legends: A Summon Saga переносит вас в увлекательный мир фэнтези, где стратегия и коллекционирование объединяются в захватывающее приключение. Призывайте сотни уникальных героев, каждый из которых обладает своими способностями и ролями, чтобы создать идеальную команду. Вступайте в пошаговые сражения, продумывайте тактику и побеждайте мощных врагов.
Участвуйте в эпических рейдах на боссов, где только сильнейшие могут одержать победу, и демонстрируйте своё мастерство на PvP-арене, соревнуясь с игроками со всего мира. Hero Legends предлагает вам возможность не только насладиться стратегией, но и построить свою собственную легенду в мире героических сражений!
Информация о модах
- Меню
- Множитель скорости X10
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