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Hero Legends: A Summon Saga (мод меню)

Hero Legends: A Summon Saga (мод меню) 0.6

Соберите легендарных героев и покорите PvP-арену
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Версия:
0.6
Требования:
Android 9
Разработчик:
Ten Percent Red
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84
Скриншоты
Описание

Hero Legends: A Summon Saga переносит вас в увлекательный мир фэнтези, где стратегия и коллекционирование объединяются в захватывающее приключение. Призывайте сотни уникальных героев, каждый из которых обладает своими способностями и ролями, чтобы создать идеальную команду. Вступайте в пошаговые сражения, продумывайте тактику и побеждайте мощных врагов.


Участвуйте в эпических рейдах на боссов, где только сильнейшие могут одержать победу, и демонстрируйте своё мастерство на PvP-арене, соревнуясь с игроками со всего мира. Hero Legends предлагает вам возможность не только насладиться стратегией, но и построить свою собственную легенду в мире героических сражений!


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель скорости X10
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hero Legends: A Summon Saga (мод меню) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

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