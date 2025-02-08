Описание

Hero Legends: A Summon Saga переносит вас в увлекательный мир фэнтези, где стратегия и коллекционирование объединяются в захватывающее приключение. Призывайте сотни уникальных героев, каждый из которых обладает своими способностями и ролями, чтобы создать идеальную команду. Вступайте в пошаговые сражения, продумывайте тактику и побеждайте мощных врагов.





Участвуйте в эпических рейдах на боссов, где только сильнейшие могут одержать победу, и демонстрируйте своё мастерство на PvP-арене, соревнуясь с игроками со всего мира. Hero Legends предлагает вам возможность не только насладиться стратегией, но и построить свою собственную легенду в мире героических сражений!