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Scarlet Girls (Мод меню)

Scarlet Girls (Мод меню) 1.0.16

Восстановите мир вместе с боевыми девами
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BURSTGAME NETWORK LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 714 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
155
Скриншоты
Описание

Scarlet Girls — это захватывающая история, разворачивающаяся в постапокалиптическом мире, где человечество пытается выжить после таинственной катастрофы. В 119-м году по старому европейскому календарю Катастромеханики разрушили цивилизацию, погрузив её в хаос. Однако выжившие нашли способ сопротивляться, объединив ядра Катастромехаников с людьми и создав боевых дев "Звездный дух".


Вы выступаете в роли командира, который должен возглавить этих могущественных воительниц в борьбе за выживание и восстановление разрушенного мира. Постройте новый дом под названием «Пакс», сражайтесь с Катастромеханиками, раскрывайте тайны прошлого и возвращайте мир на Землю. Scarlet Girls — это история о надежде, стратегии и командной работе, которая переносит игроков в мир героизма и бесстрашия. Готовы ли вы принять вызов?


Информация о модах

Меню, множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

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