Описание

Scarlet Girls — это захватывающая история, разворачивающаяся в постапокалиптическом мире, где человечество пытается выжить после таинственной катастрофы. В 119-м году по старому европейскому календарю Катастромеханики разрушили цивилизацию, погрузив её в хаос. Однако выжившие нашли способ сопротивляться, объединив ядра Катастромехаников с людьми и создав боевых дев "Звездный дух".





Вы выступаете в роли командира, который должен возглавить этих могущественных воительниц в борьбе за выживание и восстановление разрушенного мира. Постройте новый дом под названием «Пакс», сражайтесь с Катастромеханиками, раскрывайте тайны прошлого и возвращайте мир на Землю. Scarlet Girls — это история о надежде, стратегии и командной работе, которая переносит игроков в мир героизма и бесстрашия. Готовы ли вы принять вызов?